Seefestival: Stadt Meschede warnt vor wildem Parken

Meschede. Es wird voll beim Seefestival am Hennesee bei Meschede: Die Stadt Meschede warnt vor wildem Parken. Es wird abgeschleppt.

Feiern an Hennesee – aber mit Sicherheit: Dieses Motto soll auch am kommenden Wochenende gelten. Dann findet vom 29. bis 31. Juli das Sparkassen-Seefestival am Hennesee bei Meschede statt. Der Fachbereich Ordnung der Stadt Meschede bittet alle Besucherinnen und Besucher, auf die Einhaltung von Park- und Verkehrsregeln zu achten.

Rettungswege frei halten

Dazu gehört vor allem, so genanntes „Wildes Parken“ außerhalb der gekennzeichneten Parkplätze zu vermeiden. Denn zu einem gelungenen Festival gehöre auch ein Höchstmaß an Sicherheit – im „Fall der Fälle“ müssen Rettungs- und Einsatzkräfte das Gelände möglichst schnell erreichen können. Gerade deshalb können freie Rettungswege, wenn es darauf ankommt, Menschenleben retten.

>>> Lesen Sie auch: Open Air in Meschede: „Der erste Abend wie vor Corona“ <<<

Daher wird die Stadt Meschede auch am gesamten Festival-Wochenende vor Ort sein und Falschparken konsequent ahnden. Falls es durch „wildes Parken“ zu Verkehrsbehinderungen kommen sollte, werden Fahrzeuge kurzfristig abgeschleppt. Zum möglichen Ärger kommen auch finanzielle Belastungen: Nach dem neuem Bußgeldkatalog kann bei Parken auf dem Gehweg mit Behinderung ein Bußgeld von 70 Euro verhängt werden – ein Punkt in der „Verkehrssünderkartei“ in Flensburg ist „inklusive“.

Kostenloser Shuttlebus

Für eine sichere und stressfreie Anreise zum Festivalgelände weist die Stadt Meschede auf den kostenlosen Shuttlebus hin. Dieser fährt von Freitag bis Sonntag vom Mescheder Bahnhof bis zum Campingplatz mit mehreren Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten. Zudem fährt die Linie S70 zum See. Parkplätze stehen bewirtschaftet am See und in der Innenstadt zur Verfügung.

Eine Übersicht über die Parkmöglichkeiten und zum Shuttle sowie weitere Informationen über das Seefestival gibt es unter www.meschede.de/sparkassenseefestival.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland