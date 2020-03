Meschede. In der Innenstadt gibt es nur noch wenige wie sie. Was die Mescheder Käse-Linde auszeichnet.

Butter Milch, Sahne, Nudeln - für viele alte Menschen rund um die südliche Innenstadt ist der Weg bis zu Aldi und Rewe am Mescheder Bahnhof zu beschwerlich. Sie decken sich mit ihren Grundlebensmitteln auf dem Markt und bei den kleinen Lebensmittelgeschäften in der Innenstadt ein, bei Bäckern, Metzgern und bei Gerlinde Pfeiffer, der Käse-Linde.

Vor zehn Jahren, da lebte Gerlinde Pfeiffer in Hirschberg und arbeitete als Hauswirtschaftsmeisterin bei Kolping in Soest. „Ich habe lernbehinderte Jugendliche zu Beiköchen ausgebildet“, erzählt sie. „Ein fordernder Job. Das kann man nicht sein Leben lang machen“, sagt die 57-Jährige Mutter von drei erwachsenen Kindern und fünffache Großmutter. „Irgendwann tanzen dir die Jugendlichen auf Nase herum.“

Vorgänger war der Käse-Max

Schon damals kaufte sie beim Käse-Max. Max Reuschel war mit seinem kleinen Wein- und Käsegeschäft in der Emhildisstraße ein Mescheder Original. „Er wollte aufhören, das hat er immer wieder gesagt.“ Der Verkauf und die Zubereitung von Lebensmitteln war Gerlinde Pfeiffers Leidenschaft. Langsam reifte damals in ihr ein Gedanke: „Die Kinder verdienten ihr eigenes Geld - es wäre doch toll, hier mein eigener Herr zu sein.“ Gesagt getan, im März 2010 startete sie ihr eigenes kleines Unternehmen.

Die Mescheder Stammkundschaft

„Im Gespräch mit Max habe ich mich noch gewundert, wie viele Stammkundschaft er hat. Ich dachte, das schaffe ich nie.“ Doch sie schaffte es. Ein Verdienst auch der Mescheder Kunden, da ist sie sicher. „Nachdem ich ein Jahr hier war, haben mir mehrere gestanden: ,Wir haben Sie alle bewundert, dass sie den Laden übernehmen, aber wir hätten nie geglaubt, dass sie es schaffen’“, sagt Gerlinde Pfeiffer und lacht herzlich. Immer wieder werde sie mit „Frau Salingré“ verglichen, vor allem wenn es um ihre Häppchen und Canapés gehe. „Ich habe die alte Dame und ihr Geschäft in der Warsteiner Straße leider gar nicht mehr kennengelernt.“

Vor allem die älteren Kunden sind froh über den kleinen Laden in der Emhildisstraße. Hier ist es egal, ob man nur drei Scheiben von einer Sorte braucht, hier bekommen sie noch den Liter Milch und die Butter dazu und Gerlinde Pfeiffer hilft ihnen die Treppenstufen rauf und runter, ob mit Rollator oder ohne. „Das gehört zum Service“, sagt sie bestimmt.

Kunden aus den Seniorenwohnungen

Sie hat viele Kunden, die in den Seniorenwohnungen rund ums Elisabethheim wohnen. Eine alte Dame lebt schon im Heim, aber bestellt stets noch ihren Lieblingskäse, Leerdamer Delacrème, drei Scheiben. Viele ältere Kunden bleiben gern auf ein Schwätzchen. „Und am Ende erzählen sie mir dann, dass sie vorher zwei Tagen mit niemandem gesprochen haben.“

Auch junge Familien kommen zur Käse-Linde. „Sie wollen vor allem mehr über die Herstellung des Käses wissen.“ Kein Problem: Zu jedem Käse kann Gerlinde Pfeiffer eine kleine Geschichte erzählen. „Oft kommen Kunden später wieder. Sie wissen zwar nicht mehr, wie der Käse hieß, aber an die Geschichte können sie sich noch erinnern.“

Die Stunden zählt die Käse-Linde nicht

Die Stunden im Laden zählt die Käse-Linde schon lange nicht mehr. An Markttagen öffnet sie mit ihrer Eversberger Mitarbeiterin Irmgard Dolle schon um sieben Uhr und an den übrigen Tagen um 9 Uhr. Um 18 Uhr schließt sie die Tür. Doch da ist die Arbeit noch lange nicht zu Ende. Montags ist Ruhetag. Im Laufe der Jahre hat sie ihr Sortiment erweitert, hat Bioprodukte, Fair-Trade-Kaffee und Lakritz dazu genommen. Auch Südtiroler Wurst-Delikatessen bekommt man bei ihr und am Freitag eingelegte Heringe. „Aber die sind meist schon donnerstags auf Bestellung weg“, sagt sie.

Und? Macht sie ihre Arbeit immer gern? „Ja, ich mag den Kontakt zu den Kunden, ich arbeite gern mit Lebensmitteln und ich kann bestimmen, was ich hier verkaufe. Dabei muss nicht alles Bio sein, aber ich achte aufs Tierwohl.“ Nur ab und zu, da wird ihr die Arbeit sauer: „Wenn schönes Wetter ist - und ich sitze im Laden.“ Der nächste nette Kunde kann da die schlechte Laune aber wieder vertreiben.

>>>HINTERGRUND



Gerlinde Pfeiffer lobt die gute Zusammenarbeit der Geschäfte in der Emhildisstraße und auch darüber hinaus. So wirft Bäcker Schröjahr für ihre Canapés extra den Ofen an und backt Kaviarstangen.

Schade findet sie es, dass die Emhildisstraße wie die Gutenbergstraße zu den vom Stadtmarketing „vergessenen Straßen“ gehört. „Die meisten Besucher gehen schon nicht mehr durchs Rebell.“

Sie wünscht sich dagegen eine große Hinweistafel am Henne-Ruhr-Markt, auf der Besucher sehen können, welche Geschäfte es noch in der Innenstadt zu entdecken gibt. Aktuell halten könne man diese ja durch austauschbare Magnettafeln.