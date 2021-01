Seniorenhilfe Meschede: „Einsamkeit ist immer da“

Meschede Corona hat die Einsamkeit bei alten Menschen noch verstärkt. Das stellt die Seniorenhilfe Meschede bei ihren Besuchen fest.

Auch in Meschede warten alte Menschen darauf, zum Schutz vor Corona geimpft zu werden. Das beobachtet Mechthild Thoridt, Vorsitzende der gemeinnützigen „Senioren-Hilfe Meschede“. Der Verein leistet zur Unterstützung haushaltsnahe Dienstleistungen, damit Senioren weiterhin zuhause in ihrem eigenen Haus oder in ihrer Wohnung leben können: „Die warten aufs Impfen und sind auch bereit, sich impfen zu lassen“, sagt Thoridt. Allerdings: Wann sie an die Reihe kommen, ist in NRW noch völlig offen. Vorrang haben aktuell die Senioren in Pflegeeinrichtungen.

Hohe Bereitschaft zur Impfung

Rund 40 alten Menschen hilft der Verein in Meschede, die meisten von ihnen sind 80 Jahre und älter. Mechthild Thoridt registriert ein hohes Verständnis für die Schutzmaßnahmen. „Sehr besorgniserregend“ würde von den Senioren zur Kenntnis genommen, dass Corona vor allem die Alten auch im Hochsauerlandkreis trifft: „Das bedrückt sie schon. Sie sagen auch selbst, dass sie ja nicht mehr so widerstandsfähig sind“ – eben deshalb wollen sie sich auch gerne impfen lassen.

Auch zuhause würden sich die Senioren vorbildlich verhalten: Sie tragen Maske, wenn die Betreuer kommen, sie halten von sich aus Abstand und gehen in einen anderen Raum, wenn zum Beispiel sauber gemacht werden muss. Und sie sagen selbst Treffen mit Freunden oder Bekannten ab – wenn solche Kontakte noch bestehen. Dadurch hat natürlich die Vereinsamung noch weiter zugenommen, beobachtet Mechthild Thoridt. Wobei sie daran erinnert: „Einsamkeit ist immer da – auch schon vor Corona.“

Senioren wollen bessere Digitalisierung in Meschede

Sie höre auch immer, wie viel Verständnis die Senioren hätten, dass ihre Kinder so selten zu Besuch kämen – „die haben doch alle ihre Arbeit, wird dann gesagt“. Umgekehrt höre sie von Angehörigen derzeit auch, dass sie Sorgen hätten, ihre Eltern möglicherweise anzustecken und deshalb Besuche auch aufschieben würden: „Das ist schon eine Zwickmühle auch für Angehörige.“