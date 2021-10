SGH-Karneval in Meschede: Sehnsucht nach der jecken Zeit

Meschede. Das Trainerteam des „SGH Karneval Meschede“ hofft auf eine Saison ohne Corona und startet mit dem Training. Mit der Lethargie ist es nun vorbei!

Ein Jahr ohne Karneval. Vor Corona war das für viele Menschen im Sauerland noch unvorstellbar- jetzt ist das die Realität. Elke Mellios, Jessica Dos Santos, Tina Genios und Anna Herrmann sind Trainerinnen beim SGH Karneval in Meschede und haben im letzten Jahr viele Rückschläge mit ihrer Tanzgarde erleben müssen. Das Trainerteam beantwortet unsere Fragen zum Training im vergangenen Jahr, verrät, woher die Motivation kommt weiterzumachen und seine Hoffnungen für die kommende Karnevalssaison.

Wie war das letzte Jahr für Sie?

Elke Mellios: Schwierig zu beschreiben. Wir Trainer waren schon fast in einer Art Lethargie. Dadurch, dass es die Kontaktbeschränkungen gab, haben wir zunächst keine Zeit miteinander verbracht. Keiner wusste, wie oder wann es weiter geht. Als dann feststand, dass es keine Prunksitzung und kein Turnier geben wird, war unsere Motivation wie weggepustet. Keiner von uns konnte sich aufraffen, irgendwas auf die Beine zu stellen. Damit standen wir aber nicht allein. Auch von vielen anderen haben wir ähnliche Erfahrungen gehört. Das Vereinsleben war einfach zum Erliegen gekommen.

Auch die Kleinen vermissen das normale Tanztraining und die Auftritte in der Karnevalszeit. Foto: Privat

Wie haben Sie die Karnevalszeit verbracht?

Tina Genios: Wir haben uns am Abend unserer Prunksitzung mit einigen Vereinsmitgliedern per Zoom getroffen. Das war ganz nett, aber konnte natürlich nicht die richtige Veranstaltung ersetzen. Im Vorfeld hatten wir uns mit unserer Aktion „Support für Supporter“ stark gemacht. Die Aktion sollte all’ diejenigen unterstützen, die uns sonst jedes Jahr im Rahmen unserer Prunksitzung unter die Arme greifen. Dazu haben wir eine beachtliche Summe an Geldern gesammelt. An dieser Stelle ist es uns wichtig „Danke“ zu sagen, für die Caterer, Veranstaltungstechniker und alle anderen, die uns alljährlich unterstützen!

Konnte das Tanztraining normal stattfinden?

Anna Herrmann: Leider nein. Zwischen den Wellen, als das erste Mal gelockert wurde, haben wir uns zu kleinen Fitnesseinheiten getroffen und auf Abstand trainiert. Dabei mussten die Gruppen leider wegen des Platzmangels geteilt werden, was organisatorisch nicht unbedingt leicht war, da wir keine Möglichkeit hatten in unseren gewohnten Räumen zu trainieren. Zwischendurch haben wir auch überlegt, ein Online-Training anzubieten, aber durch mehrere Rückmeldungen von den Mädels und auch einigen Eltern stellte sich heraus, dass dazu die Motivation fehlte. Dies war für uns auch nachvollziehbar, denn die Kids mussten ja schon beim Homeschoolings viel Zeit vor dem Rechner verbringen.

Auftritte gab es noch keine. Auf was arbeiten Sie im Moment hin?

Jessica Dos Santos: Seit den Sommerferien trainieren wir wieder einmal pro Woche, da wir endlich wieder in unseren Trainingsraum dürfen. Aufgrund der langen Trainingspause wollten wir zunächst schauen, wo wir stehen. Zurzeit machen wir daher Kraft- und Konditionstraining in einem größeren Umfang, als vor der Pandemie. Aktuell gehen wir davon aus, dass wir im nächsten Jahr wieder eine Prunksitzung veranstalten können und setzen alles daran, einen neuen Tanz einzustudieren. Am wichtigsten für uns ist aber, den Spaß am Tanzen erneut aufleben zu lassen und die Gemeinschaft wieder zu stärken!

Wie motivieren Sie Ihre Tanzgruppen trotz der vielen Rückschläge weiterzumachen?

Anna Herrmann: Leider haben sich tatsächliche einige entschieden, mit dem Tanzen aufzuhören, was wir sehr bedauern. Es kommt immer wieder vor, dass man im Laufe eines Jahres Tänzerinnen „verliert“, aber in diesem Jahr ist dies sicher auf die Pandemie zurückzuführen. Wir versuchen, die Mädels mit einzubinden, sie eigene Ideen entwickeln zu lassen. Es sollen sich alle mitgenommen fühlen. Im September haben wir jetzt auch das erste Mal wieder an der Hünenburg zusammen gefeiert.

Was macht Ihnen an der Arbeit rund um den Karneval am meisten Spaß?

Jessica Dos Santos: Zu „normalen“ Zeiten ist das Trainerleben auch tatsächlich „Arbeit“. Es ist sehr zeitintensiv, eine wirkliche Pause gibt es nicht: Nach Karneval ist vor Karneval. Trotzdem macht es uns sehr viel Spaß, neue Tänze zu erarbeiten und zu sehen, wie diese dann in einer großen Gruppe funktionieren. Zu erleben, wie gerade auch die Jüngeren Fortschritte machen, neue Freundschaften entstehen und alles für die Auftritte zu organisieren- all das macht uns wirklich Freude, auch wenn es manchmal stressig ist. Dazu kommt, dass wir als Trainerteam auch ein super Verhältnis zum Vorstand und dem Elferrat haben.

Auf was freuen Sie sich am meisten, wenn es keine Einschränkungen mehr gibt?

Elke Mellios: Am meisten freuen wir uns natürlich auf ein „ganz normales Training“, ohne irgendwas beachten zu müssen. Außerdem wünschen wir uns eine Prunksitzung, die eine völlige Unbeschwertheit bei uns Organisatoren und allen Gästen zulässt.

Neue Tänzerinnen willkommen

Wer Lust am Tanzen hat und sich das Training der Tanzgarde des SGH Karneval gerne anschauen möchte, kann sich gerne bei den Trainern telefonisch unter 0171/ 33 11 411 oder per E-Mail unter info@siedlerkarneval.de melden.

Zum Start der nächsten Saison sind einige „Schnupper-Trainingseinheiten“ geplant. Trainiert wird derzeit immer montags ab 18 Uhr im Gymnastikraum der Sporthalle Eversberg.