Kaufen junge Leute überhaupt noch Bekleidung in der Innenstadt oder bevorzugen sie den Onlinehandel und das Päckchen, das nach Hause geliefert wird? Passen Hosen, Schuhe und Pullis nicht, nimmt man die Rücksendung in Kauf, statt vielleicht einem Stadtbummel mit Freunden in Meschede zu unternehmen. Sowohl das Heimatshopping, als auch das Onlineshopping haben Vor- und Nachteile. Zwei Druckreif Mitarbeiterinnen haben Position bezogen. Vielleicht gibt es ja auch ein gutes Mittelmaß für den Einkauf von Kleidung, Medien und Elektronik. Eines lässt sich vorab schon sagen: Meschede hat sich positiv in Sachen Einzelhandel entwickelt, aber manchmal geht eben doch kein Weg am Onlinehandel vorbei.

Pro Innenstadt - „Das Schlendern durch die Läden hat auch eine soziale Komponente“

Mein Handy zeigt eine WhatsApp an. „Heute schon etwas vor? Sollen wir spontan durch Meschede schlendern und im Anschluss gemütlich einen Kaffee trinken gehen? Wenn ich nebenbei noch ein paar Stiefeletten finde, wäre das super“, textete mir eine Freundin. Gute Idee, diese Spontankäufe. Ich plane immer weniger große Shoppingtouren in Großstädte, besonders jene mit langen „Ich brauche Listen“, weil ich diese oft nicht erreiche.

Eine zu hohe Erwartungshaltung endet beim Shoppen oft in Enttäuschung. Warum nicht einfach online shoppen und dem Paket entgegen fiebern? Einige Dinge sind in meinen Augen ein No-Go für online Käufe: Schuhe, zerbrechliche Gegenstände wie Bilderrahmen, diverse Elektroartikel und Bücher. Schuhe muss ich sehen und anprobieren und sie müssen 100 Prozent bequem sein. Bilderrahmen könnten online bestellt auch schon mal defekt ankommen und bei Elektroartikeln habe ich gerne einen Ansprechpartner vor Ort.

Nicht vorrätige Bücher können mir beide Mescheder Buchhändler bis zum nächsten Tag mitbestellen und so trage ich dazu bei den Einzelhandel zu unterstützen. Zurück zur Mode: T-Shirts, Langarmshirts und Jeans gibt es in vielen Geschäften und manche Händler kommen den Kunden entgegen und ordern ein Kleidungsstück in der fehlenden Größe aus einer anderen Filiale ohne Abnahmepflicht.

Ein weiterer Aspekt, warum ich das Schlendern durch die Läden bevorzuge, ist die soziale Komponente. Mit Freundinnen hat man viel Spaß, probiert auch mal Kleidung einfach aus Scherz an und sie sind ehrlich, wenn´s einem nicht steht. Was hat die Innenstadt noch zu bieten? Ein flinkes Schneiderlein legt zeitnah Hand an, wenn die Hose zu lang ist und ich kann sie nach dem Kauf sofort dorthin bringen und abstecken lassen.

Nicht nur der Online-Handel wirbt mit Rabatten, schaut euch mal um in der Innenstadt, ihr werdet kaum ein Geschäft finden, wo draußen kein Ständer mit reduzierten Teilen steht. Habt ihr am Ende eures Stadtbummels doch nur wenig oder gar nichts gefunden, dann seid ihr aber trotzdem einem Nachmittag alleine zu Hause vor dem PC entkommen und um ein paar schöne Stunden mit Freunden reicher. (Von Miriam Geck)

Contra Innenstadt: „Gemütlich im Internet stöbern“

Kennt ihr das? Man sucht neue Klamotten und obwohl man in jedem Geschäft alle Ecken durchsucht findet man einfach nichts? Oder noch schlimmer: Man findet etwas, läuft enthusiastisch zu den Umkleidekabinen, nur um eine endlos lange Schlange vor den Kabinen aufzufinden. Dies sind nur einige der Faktoren, die mich zu einem Fan vom Online-Shopping machen. So sehr ich Shopping-Tage auch liebe- schon nach dem ersten Geschäft in dem ich durch die oben genannte Tortur muss, bin ich einfach zu fertig , um die Motivation beizubehalten, die man beim erfolgreichen Einkaufen braucht.

Ebenso fällt es beim normalen Shoppengehen total schwer, sich inspirieren zu lassen. Denn oftmals klappert man einfach immer stumpf dieselben Modeketten ab. Leider ähneln sich diese meist immer so stark in ihren Kollektionen, dass man schon nach der ersten Mainstream Modekette hätte nach Hause gehen können. Ebenso oft sieht man in den gängigen Geschäften immer die Sachen, die schon mindestens eine Person aus dem Bekanntenkreis besitzt.

Nach einzigartiger Kleidung kann man hier lange suchen. Im Internet kann man dagegen auf diversen Seiten alles entspannt durchstöbern und verschiedene Eindrücke sowie Inspirationen sammeln. Es ist einfacher, die Kleidung zu finden, die einem wirklich gefällt. Genauso einfach ist es seine Suche mit wenigen Klicks einzugrenzen.

So verschafft man sich einen perfekten Überblick über das gesamte Sortiment und muss sich nicht durch einen vollbepackten Laden wühlen. Hinzu kommt, dass man aufstrebende und neuere Geschäfte so auch viel leichter finden und erreichen kann und sich dafür nicht Stundenlang auf den Weg in die nächst große Stadt machen muss. Natürlich gibt es einen sehr umstrittenen Aspekt beim Online Shopping: die Umwelt. Doch auch dies wurde in den letzten Jahren optimiert, denn häufig bieten Geschäfte recycelte oder schon benutzte Verpackungen an, um so viel Plastik wie möglich zu sparen. Natürlich möchte ich hiermit nicht dazu aufrufen, den Einkauf im Einzelhandel durch Online-Shopping zu ersetzen: Doch den Besuch einer großen Modekette tausche ich nur zu gerne für das bequeme Shoppen Zuhause ein. (Von Sarah Weißbach)