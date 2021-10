SI-Club Meschede: 5000 Euro für Fluthilfe in Ahrweiler

Meschede. Der SI Club Meschede hat eine neue Präsidentin und spendet 5000 Euro an zwei konkrete Stellen in Ahrweiler.

Maria Köhne vom Soroptimist Club Meschede hat das Amt der Präsidentin von Martina von Weichs übernommen. In Zeiten von Corona ohne Umarmungen, ohne Händeschütteln und mit Abstand – aber dafür nicht weniger herzlich. Die Präsidentschaftsübergabe konnte als Präsenzveranstaltung feierlich in gemütlichem Atmosphäre im Landhotel Donner in Remblinghausen stattfinden.

Rückblick auf die Coronazeit

Martina von Weichs bedankte sich bei den Clubschwestern für die letzten zwei Jahre. Wahrscheinlich wird sie als erste Corona-Präsidentin in Erinnerung bleiben. Diese Befürchtung ist jedoch unbegründet, denn in Ihrer Amtszeit ist viel passiert. Die technikaffinen Clubschwestern haben dank Zoom ein lebhaftes Clubleben während der Coronazeit aufrechterhalten.

Einige Referenten lernten die Soroptimistinnen somit online kennen und hörten Referate zum Thema „Corona“ von Dr. Peter Liese, „Tierwohl in der Nutztierhaltung“ und „Jahrhundertkatastrophe im Stadtwald Brilon“ von Dr. Gerrit Bub, dem Forstamtsleiter der Stadt Brilon. Eine sich anschließende Baumpflanzaktion der Soroptimistinnen erfolgte am vergangenen Wochenende. Auch das fünfjährige Jubiläum des Clubs fiel in die Amtszeit von Martina von Weichs und wurde im Mai 2021 online mit Ideen und Wünschen für die Zukunft des Clubs gefeiert.

Neue Präsidentin Maria Köhne

Maria Köhne setzt nun als vierte Präsidentin des Soroptimist Club Meschede mit einem neuen Vorstandsteam Impulse, um aktiv zu helfen und Projekte zu unterstützen. Sie bedankte sich als erste Amtshandlung bei der Past-Präsidentin für die gute Vorarbeit und ihr persönliches Engagement in dieser schwierigen Zeit mit Blumen und einem Geschenk.

Maria Köhne hat - passend zu ihrem Beruf als Diplom-Psychologin und Achtsamkeits-Trainerin - folgendes Motto gewählt: „wertschätzen – verbinden – mitfühlen“. Dieses Motto soll den SI-Club 2021/2023 begleiten und daran erinnern, Projekte, Programmarbeit und Begegnungen in diesem Sinne zu entwickeln. Gemeinsam mit gewähltem Vorstand und allen anderen Clubschwestern gilt es nun dieses Motto mit Leben zu füllen durch Anregungen, Wünsche und Ideen. Ein Programmheft für die kommenden Monate ist bereits erstellt.

5000 Euro an Musikschule und „donum vitae“ Ahrweiler

Mit einem sehr erfreulichen, einstimmigen Beschluss wurden im Anschluss an die Präsidentschaftsübergabe Flutopfer in Ahrweiler durch eine Spende von 5000 Euro unterstützt; persönliche Kontakte von Soroptimistinnen des Clubs haben die Not der Menschen nach der Flutkatastrophe offengelegt: 2500 Euro erhält daher die Musikschule im Kreis Ahrweiler. Durch die Flut wurden Räume zerstört, Musikinstrumente sind unbrauchbar. Insbesondere Kindern soll durch Musik so schnell wie möglich wieder Normalität vermittelt werden. „Musik hat eine wunderbare Art zu trösten und aufzubauen“, hieß es in der Begründung für die Unterstützung.

Weitere 2500 Euro werden an die Beratungsstelle „donum vitae“ Ahrweiler gespendet. Der gemeinnützige Verein wird Schwangeren, die ihre Unterkunft verloren haben und mit ihren Familienangehörigen in Notunterkünften untergebracht sind, unbürokratisch direkt helfen.

>>>HINTERGRUND

Die Mescheder Soroptimistinnen haben sich grundsätzlich vor allem der der Förderung von Frauen und Mädchen verschrieben.

Ihre jüngsten Spenden gingen unter anderem an das Frauenhaus Arnsberg oder an die Telefonseelsorge. Wer den Club unterstützen möchte, kann spenden an den Förderverein Soroptimist Club Meschede, IBAN: DE40 4644 1003 0231 1256 00.

Wer direkt an die Musikschule in Ahrweiler spenden möchte, richtet die Spende an: Musikschule Ahrweiler: IBAN: DE51 5775 1310 0000 0117 42

Das Spendenkonto von donum vitae in Ahrweiler lautet: IBAN: DE65 5775 1310 0000 8000 03

