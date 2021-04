Sie ist eine Bockumer Braut, die sich trotz Corona traut

Meschede/Bockum. „Worauf sollen wa warten?!“ denkt sich Sophie nach dem Antrag ihres Freundes. Sie spricht über ihre Hochzeitsplanung, die Freude und Mut macht.

Sophie Sablotny ist eine Braut, die sich trotz Corona traut. Und das ganz bewusst. In der nunmehr zweiten Corona-Hochzeitssaison wird sie ihren Verlobten Dominik standesamtlich heiraten und geht mit einer Gelassenheit an die ganze Sache heran, die ihresgleichen sucht.

Marina Hense führt ihr Geschäft für Braut- und Abendmoden seit August 2020 an der Schützenstraße in Meschede. Foto: cHRISTINA sCHRÖER

Keine (große) Feier, Einschränkungen vom Brautkleid-Kauf bis zur Planung des Hochzeitstages: Was viele Bräute seit über einem Jahr verzweifeln lässt, geht Sophie Sablotny, die mit ihrem Verlobten in Bockum lebt, besonnen an. Die edle Feier im schick dekorierten Saal war sowieso nie ihr Plan, eine eher lockere Hochzeit mit freier Trauung in einer Scheune oder einer Location im Landhausstil schwebt ihr vor. Diese Pläne sollen aber erst 2022 verwirklicht werden - oder eben dann, wenn Corona es zulässt. Jetzt geht es erst einmal um die standesamtliche Trauung im Eversberger Rathaus, die für den 26. Juni angesetzt ist.

Der Antrag in der Küche

Als der Antrag im Dezember 2020 nach genau acht Jahren Beziehung einerseits endlich und doch unverhofft in der Küche kam, war für die beiden Sauerländer gleich klar: „Worauf sollen ‘wa denn warten?“ Da Sophie Sablotny bereits die Hochzeit einer ihrer Drillings-Schwestern unter Corona mitorganisiert hatte und die Unwegsamkeiten bei der Planung kein Neuland für die 26-Jährige sind, hat sie sich dazu entschlossen, 2021 zunächst nur standesamtlich zu heiraten. „Wir hoffen natürlich, dass wir dann zumindest mit der Familie und ein paar Freunden zuhause im Garten feiern können. Ich bin grundsätzlich echt tiefenentspannt, was die Planung angeht, aber es nervt natürlich schon, dass fast jeder Satz damit beginnt: Wegen Corona können wir dies und das nicht machen...“, berichtet Sophie Sablotny und erklärt, dass der größte Stressfaktor bislang die eingeschränkte Kapazität des Eversberger Trauzimmers sei, wo die beiden sich das Ja-Wort geben werden.

„Bei uns ist es tatsächlich der Fall, dass genau eine Person aus der engeren Familie übrig bleibt, wenn sich an der erlaubten Personenanzahl im Standesamt nichts mehr tut.“ Knack- und Streitpunkt dabei: Würde die Altenpflegerin sich für eine Trauzeugin oder einen Trauzeugen aus der Familie entscheiden, würde es passen. Ihr Wunsch ist es jedoch, einen sehr guten Freund zum Trauzeugen zu machen. Und davon lässt sie sich nicht abbringen, zumal ja sowieso wenige Freunde bei der standesamtlichen Hochzeit dabei sein können. „Die sind aber alle total verständnisvoll und letztlich sitzen wir ja auch alle im selben Boot.“

Kleid, Schuhe, Schmuck: Sophie Sablotny hat sich gleich das Gesamtpaket für ihre beiden Feiern gesichert - da ist sie unkompliziert, wie bei der Hochzeitsplanung. Foto: Christina Schröer

Wenn nach der Trauung dann hoffentlich doch die ein oder anderen Freunde mit Sophie Sablotny und ihren Mann daheim in Bockum anstoßen dürfen, soll es zünftig zugehen. Das Catering übernimmt die Familie des Brautpaars für die vermutlich geringe Gästeanzahl selbst und so bleibt der Braut auch jeglicher Stress um die kulinarische Versorgung ihrer Gäste erspart. „Bei der Torte glaube ich ja, dass meine Mama und meine Schwestern vielleicht eine kleine Überraschung für uns planen“, mutmaßt sie mit einem Augenzwinkern, dass dieser wichtige Punkt von ihrer Mutter, die gelernte Konditorin ist, abgehakt wird.

Erfolgreiche Kleidsuche

Was fehlt nun noch für eine gelungene Hochzeit, wenn Termin, Location und das Catering stehen? Na klar, das Brautkleid. „Da hab ich echt gedacht, dass ich vielleicht gar nicht fündig werde, muss ich zugeben“, beschreibt die 26-Jährige eine Sorge, die im Nachhinein unbegründeter nicht hätte sein können. Aber von Anfang: Für Sophie Sablotny stand seit Ewigkeiten fest, dass ihr Brautkleid wenig Spitze und wenig Glitzer haben soll, vielleicht etwas schulterfreies. Nach der eingehenden Online-Recherche hat sie dann, genau wie ihre Drillings-Schwester im Vorjahr, Marina Hense aufgesucht, die ihren Braut- und Abendmodenladen „Glück Hoch 2“ an der Schützenstraße in Meschede führt.

Turnschuhe statt High Heels?

Für die gebürtige Sauerländerin, die sich selbst als „Bauerntrampel“ beschreibt, Turnschuhe High Heels vorzieht und in ihrer Freizeit eher zur Jeans als zum Kleidchen greift, eher ein Termin, der etwas Sorge statt riesiger Freude mit sich gebracht hat. Zu dem Zeitpunkt, als Sophie Sablotny ihr Kleid ausgesucht hat, konnte sie nach vorheriger Terminabsprache - wie sonst auch - nach der passenden Robe stöbern, sich fachkundig beraten lassen und sogar Begleitung mitbringen. „Meine Schwester war ja letztes Jahr auch hier und für mich war auch ganz klar, dass wir zu Marina gehen“, berichtet die zukünftige Braut. Dass ausgerechnet sie sofort fündig wird und sogar zwei Kleider, eines für das Standesamt und eines für die spätere freie Trauung findet, war dann aber trotz großem Vertrauen in die Mescheder Brautmoden-Expertin eine Überraschung. „Wir haben dann gleich das Gesamtpaket gekauft. Und irgendwie ist es dann auch so gekommen, dass ich mich für etwas Hochgeschlossenes mit Spitze entschieden haben, entgegen meiner Vorstellung.“

Traditionelle Brautschuhe mit etwas Absatz sind auch in der Einkaufstüte gelandet. Jetzt müsse sie nur lernen, darauf zu laufen. „Ich hätt’ ja lieber Turnschuhe getragen“, sagt sie Sauerländerin. Aber bis Juni ist ja auch noch etwas Zeit, um sich mit den Absätzen anzufreunden - oder auch ein paar weiße Turnschuhe zu kaufen.