Silvester rund um Meschede: Fotos schicken und gewinnen

Leckeres Essen und laute Musik gleich super Stimmung: So war Silvester 2022/2023 in Voswinkel.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg Wir setzen die Tradition fort: Zeigen Sie uns Ihre Silvesterparty! Schicken Sie Ihre Fotos und gewinnen Sie ein Fässchen Veltins!

Wie jedes Jahr möchten wir gern dabei sein, unterstützt von der Brauerei Veltins: Schicken Sie uns ein schönes Foto von Ihrer Silvesterparty aus Meschede, Bestwig, Eslohe oder Schmallenberg und nutzen Sie die Chance auf ein Fünf-Liter-Fässchen frisches Pils als Dankeschön.

Party oder Feuerwerk

Es ist egal, ob es eine große Partyrunde ist, ein gemütliches Silvester daheim oder auswärts irgendwo in Deutschland oder in der weiten Welt. Ob sie in der Familie feiern oder auch nur einen Schnappschuss vom Feuerwerk senden - wir freuen uns über alle Motive. Bis zu zehn Einsender haben die Möglichkeit, dieses Geschenk für die Nachfeier zu bekommen. Was gilt dabei: Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Jahreswechsel: So wurde rund um Meschede gefeiert Jahreswechsel: So wurde rund um Meschede gefeiert Impressionen vom Jahreswechsel 2022/2023: In vielen Fällen verkleidet, aber auf jeden Fall gut gelaunt wurde rund um Meschede gefeiert. Foto: Privat

Schicken Sie uns Ihr Foto bitte bis zum Neujahrstag, Montag, 1. Januar, bis spätestens 14 Uhr an meschede@westfalenpost.de. Betreff: Silvesterfoto. Bitte schicken Sie Ihren Namen und eine Telefonnummer für Rückfragen mit. Und: Schreiben Sie uns doch bitte ein bis zwei Sätze zum Motiv und zum Ort: Was ist zu sehen? Wie war die Stimmung?

Alles Gute für 2024

Wir suchen die Gewinner aus, benachrichtigen sie und veröffentlichen die Fotos in der Zeitung und alle weiteren eingesendeten Motive in einer Fotostrecke im Internet. Eine technische Bitte noch: Wir bevorzugen Aufnahmen im jpg-Format. Bei der Wahl der Motive haben Sie freie Auswahl: eine kleine Gruppe, Wunderkerzen oder Spaß daheim am Tisch. Auf diesem Wege bereits einen guten Rutsch und alles Gute für 2024!

