Silvester: Schickt uns Fotos und gewinnt ein Fässchen

Unsere Leser wünschen ein frohes neues Jahr!

Silvesterfoto 2018/19 von Sandra Schauerte: In diesem Jahr hat in Eslohe Hengsbeck zum 10. Mal die privat organisierte Silvesterparty stattgefunden... Zum Jubiläum wurde hier die "black & white"-Party gefeiert.... Die meisten der 50 Gäste sind der Einladung der Hengsbecker Clique in entsprechender Kleidung gefolgt. Es wurde bis in die frühen Morgenstunden im Dorfhaus gefeiert...

Foto: Ute Tolksdorf