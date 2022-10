Wintersport Skifahren in Schmallenberg: Infos zu Pisten,Verleih und Co.

Schmallenberg. In NRW ist das Sauerland zum Skifahren bekannt. Hier gibt's alle Infos zu beliebten Skigebieten, Liften, Verleih und Skischulen in Schmallenberg.

Wer aus NRW kommt, der muss von Dezember bis März nicht unbedingt mehr als drei Autostunden hinter sich legen, um wortwörtlich auf die Piste zu gehen. Denn zu dieser Zeit ist im Sauerland Skisaison. Als Geheimtipp entpuppen sich die Skigebiete im Schmallenberger Sauerland. Laut der Wintersportorganisation "Ski-Alpin" soll es hier im Vergleich zu anderen Skiorten im Sauerland meist etwas ruhiger und am Wochenende weniger überfüllt sein.

Im Schmallenberger Sauerland kann auf bis zu 1,4 Kilometer langen Pisten und in Höhenlagen von 500 bis 810 Metern über "Normal Null" (NN) in sechs verschiedenen Gebieten Ski gefahren werden. Circa 90 Tage im Jahre sollen Skihasen hier leichte bis mittelschwere Abfahrten vorfinden, die ausreichend mit Kunstschnee versorgt werden, wenn nicht ausreichend Naturschnee liegt.

Schmallenberger Sauerland: Sechs Skigebiete, auf die in jedem Fall Verlass ist:

Schmallenberger Höhenlift (Am Lenninghof 26, 57392 Schmallenberg) Skigebiet Bödefel-Hunau (Hunaustr. 81, 57392 Schmallenberg - Bödefeld) Skilift Sellinghausen (Zum Hälleken 9, 57392 Schmallenberg - Sellinghausen) Skigebiet Schanze (Schanze 24, 57392 Schmallenberg - Schanze) Skilift Rimberg (Rimberg 1, 57392 Schmallenberg - Rimberg) Skigebiet Hohe-Lied (Gellinghausen 42-43, 57392 Schmallenberg - Gellinghausen)

Skipisten werden mit Kunstschnee versorgt, wenn nicht ausreichend Naturschnee liegt. Foto: dpa

Schmallenberger Höhenlift

Der Schmallenberger Höhenlift besteht aus einem Schlepp- und einem Kinderlift und hat eine Schlepplänge von 900 Metern. An der Bergstation, die 639 Meter über NN liegt, soll man einen schönen Ausblick über das gesamte Schmallenberger Sauerland haben. Zwei Abfahrten stehen zur Wahl, um nach 1000 Metern Länge wieder die Talstation zu erreichen. Hier stehen laut den Betreibern ausreichend geräumte Parkplätze für Autos und Busse kostenlos zur Verfügung.

Der Liftbetrieb ist montags bis freitags von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, samstags von neun Uhr bis 18 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von neun Uhr bis 17 Uhr. Die Handweiserhütte bietet während des Liftbetriebs einen Fensterverkauf mit Getränken und kleinem Imbiss an. Toiletten stehen dort ebenfalls zur Verfügung.

Die Bergstation des Schmallenberger Höhenlifts liegt 639 Meter über NN. Foto: Christian Jungblut

Erwachsene zahlen für eine Halbtageskarte, die entweder bis oder ab 13 Uhr gilt, 16 Euro; Kinder bis 15 Jahren 12 Euro. Ein Skipass für den ganzen Tag kostet für Erwachsene 23 Euro, für Kinder 16 Euro. Für fünf Halbtageskarten bezahlen Erwachsene 75 Euro und Kinder 55 Euro. Fünf Tageskarten gibt es für 110 Euro bzw. 75 Euro. Für jeden, der mehrmals im Jahr Ski fahren möchte, könnte sich die Saisonkarte lohnen: Diese kostet 130 Euro für Erwachsene und 100 Euro für Kinder.

Skigebiet Bödefeld-Hunau

Das Skigebiet Bödefeld-Hunau besteht aus drei Schleppliften und einem Zauberteppich für Kinder und Anfänger. Hier finden kleine und große Skifans Pisten mit einfachen bis mittelschweren Abfahrten. Im Tal stehen 600 kostenlose Parkplätze und einen Busparkplatz für 30 Busse sowie eine Skihütte und ein Restaurant zur Verfügung. Die Lifte öffnen innerhalb der Saison täglich von neun bis 16.30 Uhr.

Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 29,50 Euro, Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren 19,50 Euro. Ab 11 Uhr kostet die Tageskarte nur noch 25 Euro für Erwachsene und 18 Euro für Kinder. Wer erst um 13 Uhr beginnen möchte, der zahlt 21 Euro bzw. 17 Euro. Gleiches gilt für die Vormittagskarte bis 13 Uhr. Eine Familienkarte ist ab 69 Euro erhältlich und gilt für zwei Erwachsene mit einem Kind. Bei zwei Kindern kostet diese 83 Euro und bei drei Kindern 99 Euro. Eine Saisonkarte erhält man als Erwachsener ab 235 Euro, als Kind ab 165 Euro.

Skigebiet Bödefeld-Hunau verfügt über drei Schlepplifte. Foto: WP Schmallenberg

Skigebiet Schanze

Das Skigebiet Schanze befindet sich auf 720 Metern in Schmallenberg-Schanze direkt am Rothaarsteig. Während der Saison wird ein Doppelankerlift mit einer Länge von 500 Metern und ein Skischullift betrieben. Direkt am Skilift befindet sich auch eine rustikale Skihütte zum Einkehren. Bei gutem Winterwetter betreibt das Skigebiet noch einen Kiosk auf der Piste. Laut den Betreibern haben Skifahrer hier meistens keine Wartezeit an den Skiliften.

Die Öffnungszeiten sind freitags von 13 Uhr bis 17.30 Uhr. Samstags und sonntags sowie täglich in den Ferien und zu Karneval von neun bis 17.30 Uhr. Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 18 Euro, Kinder bis 12 Jahren 12 Euro. Die Halbtageskarte ist entweder von neun bis 13 Uhr oder von 13 Uhr bis 17.30 Uhr gültig und kostet 14 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Kinder. Pro Stunde zahlen sowohl Erwachsene als auch Kinder vier Euro. Familienkarten gibt es ab 37 Euro für zwei Erwachsene mit einem Kind. Mit zwei Kindern zahlt man 42 Euro und mit drei Kindern 47 Euro.

Skigebiet Hohe-Lied

Das Skigebiet Hohe Lied liegt im Schmallenberger Ortsteil Gellinghausen rund 200 Meter hoch und verfügt über zwei Schlepplifte mit einer Gesamtlänge von 750 Metern. Von oben kann die ein Kilometer lange, mittelschwere Abfahrt in Angriff genommen werden. Laut Betreiber eignet sich die Abfahrt für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen. Im Tal sorgt eine Skihütte für Essen, Trinken und Après-Ski.

Das Skigebiet Hohe Lied liegt im Schmallenberger Ortsteil Gellinghausen. Foto: WP Meschede

Eine Tageskarte, die von neun bis 17 Uhr genutzt werden kann, kostet für Erwachsene 20 Euro und für Kinder 15 Euro. Mit der Halbtageskarte fährt man entweder von neun bis 13 Uhr oder 13 bis 17 Uhr Ski und zahlt als Erwachsener 15 Euro, als Kind 10 Euro.

Skilift Sellinghausen

Das Ferienhotel Stockhausen hat in Sellinghausen eine eigene Skipiste mit Skilift gleich vor der Tür. Wer einen All-in-Skiurlaub für das ganze Wochenende buchen will, wird hier fündig. So ist ein Wochenend-Skipass bei Stockhausen zum Beispiel für 219 Euro pro Person erhältlich. Darin enthalten sind zwei Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive zwei Mal Frühstück und zwei Mal Abendessen im Hotel. Samstags und sonntags kann der Skilift den ganzen Tag genutzt werden. Neben dem Hotel befindet sich am Skilift außerdem eine Après-Ski-Hütte.

Skilift Rimberg

Auch das Hotel Rimberg hat Skipiste und Skilift direkt vor der Tür. Die Höhenlage beträgt von 650 bis 800 Meter. Neben einem Schlepplift ist ein Zauberteppich für Kinder in Betrieb, der auch zum Schlittenfahren genutzt werden kann. Eine Übernachtung mit Halbpension und Skipass kostet im Hotel Rimberg ab 130 Euro pro Person. Je nach Zimmergröße und -komfort steigt der Preis.

Das Hotel Rimberg hat Skipiste und Skilift im Winter direkt vor der Tür. Foto: Hotel Rimberg

Skiverleih im Schmallenberger Sauerland

Das Schmallenberger Sauerland verfügt über sechs Standorte, an denen Ski, Skischuhe, Stöcke, Snowboard und Co. ausgeliehen werden können:

Albers Bödefeld: Liegt direkt am Skigebiet Bödefeld-Hunau. Ski mit Schuhen kosten zwischen 13 Euro und 19 Euro für einen Tag. Mehr Infos unter: www.skiverleih-albers.de

Liegt direkt am Skigebiet Bödefeld-Hunau. Ski mit Schuhen kosten zwischen 13 Euro und 19 Euro für einen Tag. Mehr Infos unter: www.skiverleih-albers.de Klauke Bödefeld: Auf der St.-Vitus-Schützenstr. 7 in Schmallenberg-Bödefeld. Ski und Schuhe kosten zwischen elf Euro und 17 Euro für einen Tag. Mehr Infos unter: www.ski-klauke.de

Auf der St.-Vitus-Schützenstr. 7 in Schmallenberg-Bödefeld. Ski und Schuhe kosten zwischen elf Euro und 17 Euro für einen Tag. Mehr Infos unter: www.ski-klauke.de Skiverleih Schmidt: Am Lenninghof 26 in Schmallenberg. Ein Skiset mit Ski, Schuhen und Stöcken kostet zwischen 14 Euro und 18 Euro für einen Tag. Mehr Infos unter: www.skiverleih-schmidt.de

Am Lenninghof 26 in Schmallenberg. Ein Skiset mit Ski, Schuhen und Stöcken kostet zwischen 14 Euro und 18 Euro für einen Tag. Mehr Infos unter: www.skiverleih-schmidt.de Skiverleih am Skigebiet Schanze: Direkt am Skilift Schanze 24 in Schmallenberg-Schanze. Mehr Infos unter: www.skigebiet-schanze.de

Direkt am Skilift Schanze 24 in Schmallenberg-Schanze. Mehr Infos unter: www.skigebiet-schanze.de Schröder´s Sporteck: Am Kirchplatz 7 in Schmallenberg-Bad Fredeburg. Direkt an den Skiliften in Rimberg und Gellinghausen. Mehr Infos unter: www.sporteck-schroeder.de

Am Kirchplatz 7 in Schmallenberg-Bad Fredeburg. Direkt an den Skiliften in Rimberg und Gellinghausen. Mehr Infos unter: www.sporteck-schroeder.de Skiverleih am Skilift Sellinghausen (Ferienhotel Stockhausen): Skipass im Übernachtungspreis mit ingebriffen. Mehr Infos unter: www.ferienhotel-stockhausen.de

Skischulen im Schmallenberge Sauerland

Das Schmallenberger Sauerland verfügt über sieben Standorte, an denen kleine und große Skianfänger die Skischule besuchen können:

Ski- und Snowboardschule Bödefeld e.V.: Ein Skikurs von 2,5 Stunden kostet 30 Euro. Für zwei Tage zahlt man 55 Euro, für drei Tage 80 Euro. Mehr Infos unter: www.skischule-boedefeld.de

Ein Skikurs von 2,5 Stunden kostet 30 Euro. Für zwei Tage zahlt man 55 Euro, für drei Tage 80 Euro. Mehr Infos unter: www.skischule-boedefeld.de Skischule Schmallenberg: Für zwei Stunden Skikurs zahlt man 23 Euro, für vier Stunden 46 Euro. Sechs Stunden verteilt auf anderthalb Tage kosten 69 Euro. Acht Stunden verteilt auf zwei Tage kosten 92 Euro. Mehr Infos unter: www.skiclub-schmallenberg.de

Für zwei Stunden Skikurs zahlt man 23 Euro, für vier Stunden 46 Euro. Sechs Stunden verteilt auf anderthalb Tage kosten 69 Euro. Acht Stunden verteilt auf zwei Tage kosten 92 Euro. Mehr Infos unter: www.skiclub-schmallenberg.de Skigebiet Hohe Lied: Hier übernimmt die DSV-Skischule Remblinghausen seit Kurzem die Skikurse. Mehr Infos unter: www.skigebiet-hohe-lied.de

Hier übernimmt die DSV-Skischule Remblinghausen seit Kurzem die Skikurse. Mehr Infos unter: www.skigebiet-hohe-lied.de Skischule Stockhausen: Gehört zum Ferienhotel Stockhausen und kann zur Übernachtung dazu gebucht werden. Weitere Infos unter: www.ferienhotel-stockhausen.de

Gehört zum Ferienhotel Stockhausen und kann zur Übernachtung dazu gebucht werden. Weitere Infos unter: www.ferienhotel-stockhausen.de Skischule Schanze: Das Skischulbüro befindet sich direkt an der Bergstation im Skiverleih des Skigebiets Schanze. Mehr Infos unter: www.skigebiet-schanze.de

Das Skischulbüro befindet sich direkt an der Bergstation im Skiverleih des Skigebiets Schanze. Mehr Infos unter: www.skigebiet-schanze.de Skischule Rimberg: Ein Skikurs von 2,5 Stunden kostet 30 Euro. Für zwei Tage zahlt man 45 Euro und für drei Tage 65 Euro. Mehr Infos unter: www.skischule-badfredeburg.de

Ein Skikurs von 2,5 Stunden kostet 30 Euro. Für zwei Tage zahlt man 45 Euro und für drei Tage 65 Euro. Mehr Infos unter: www.skischule-badfredeburg.de Skischule Altastenberg: Ein Skikurs von 2,5 Stunden kostet 45 Euro. Für zwei Tage werden 85 Euro verlangt, für drei Tage 120 Euro. Jeder weitere Tag kostet 35 Euro. Mehr Infos unter: www.sport-wemhoff.de

Skifahren im Sauerland: Hier gibt es weitere Informationen

