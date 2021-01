Polizeieinsatz auf den Pisten in Winterberg. Kritisch im Blick hat die Polizei an diesem Wochenende auch den Raum Schmallenberg.

Tourismus Skitourismus in Schmallenberg: Appell der Polizei im HSK

Schmallenberg In den Skigebieten von Winterberg geht schon wieder nichts mehr. Auch den Raum Schmallenberg hat die Polizei weiterhin im Blick.

Die Appelle der Polizei im Hochsauerlandkreis scheinen gefruchtet zu haben: Während Winterberg auch am heutigen Sonntag einen massiven Touristen-Ansturm erlebt, ist es nach Angaben von Polizei-Sprecher Sebastian Held im Raum Schmallenberg weitgehend ruhig. Zumindest seien dort noch keine polizeilichen Maßnahmen erforderlich gewesen.

Zufahrten gesperrt

Das war am Samstag deutlich anders: Nachdem im Bereich von Schanze am Samstagmittag nichts mehr ging, hatte das Ordnungsamt der Stadt Schmallenberg Konsequenzen gezogen und gemeinsam mit der Polizei die Zufahrten zum Skigebiet in Schanze gesperrt. Touristen mussten umkehren, Anlieger durften den Bereich zwischen Grafschaft und Schanze weiterhin passieren.

Kritisch war die Situation nach Angaben der Polizei am Samstag auch deshalb, weil zum Teil Rettungswege zugeparkt waren. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens hatte die Polizei am Samstagmittag darauf hingewiesen, dass es zu langen Wartezeiten kommt und empfohlen, den Bereich zu umfahren.

"Bleiben Sie Zuhause!"

Die aktuell unkritische Lage, darauf weist Held ausdrücklich hin, solle allerdings nicht als Einladung verstanden werden. Er rät weiterhin mit Nachdruck von Fahrten in die Skigebiete ab – das gelte nicht nur für den Raum Winterberg, in dem die Polizei mit einem massiven Aufgebot im Einsatz ist, sondern auch für den Raum Schmallenberg. „Bleiben Sie Zuhause!“, sagt Held deutlich.

Grundsätzlich ist das Skifahren trotz des Corona-Lockdowns zwar nicht verboten. Die Lifte sind allerdings nicht in Betrieb.