So feiern Heinrichsthal und Wehrstapel das Schützenfest

Heinrichsthal-Wehrstapel. In Heinrichtsthal-Wehrstapel wird die Schützen-Saison im Stadtgebiet Meschede eröffnet. So feiern die Schützen im Doppelort.

Nach zwei Jahren Pandemiepause beginnen auch im Stadtgebiet Meschede wieder die Schützenfeste. Wie gewohnt an Christi-Himmelfahrt eröffnen die St.-Josefs-Schützen aus Heinrichsthal-Wehrstapel die Festsaison.



Wann wird gefeiert: von Donnerstag, 25. Mai, bis Freitag, 27. Mai

Wer regiert: das Königspaar Ludger und Monika Laufer sowie der Vizekönig Christopher Bathen.



Was sind die Höhepunkte:

Am Mittwoch um treten die Schützenbrüder um 16.30 Uhr an der Heinrichsthaler Straße 55, Haus Siepe, an. Um 20.30 Uhr wird das Fest offiziell vom I. Vorsitzenden der Bruderschaft, Daniel Thamm, eröffnet.

Der Donnerstag beginnt beginnt um 10.30 Uhr mit Konzert und Frühschoppen. Der große Festumzug beginnt um 14.15 Uhr. Ab 15.30 Uhr wird in der Schützenhalle Kaffee und Kuchen angeboten. Um 17.15 Uhr ist die Ermittlung des Kinderschützenkönigs, anschließend Kinderbelustigung. Ab 20.15 Uhr erfolgen Jubilar-Ehrungen.

Am Freitag erfolgt um 12 Uhr das Antreten beim Gasthof Hochstein, Abmarsch zur Schützenhalle und sofortiges Vogel aufsetzen. Pünktlich um 12.30 Uhr beginnt das Königs- und Vizekönigsschießen, anschließend Proklamation des neuen Königspaares und Vizekönigs sowie Verabschiedung der bisherigen Regenten. Danach kann ausgelassen gefeiert werden. as neue Königs- und Vizekönigspaar wird am Abend um 18.30 Uhr in die Festhalle zum Königstanz eingespielt. Anschließend Stimmung bei Schlager-, Pop- und Partymusik mit der Musikkapelle Hirschberg.

Besonderheiten: Die Bewohner des Doppelortes werden gebeten, ihre Häuser zu beflaggen. Sämtliche Angaben sind auch im Internet unter www.st-josefs-schuetzen.de einzusehen.

