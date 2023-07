Schützen So feiern St.-Pankratius-Schützen in Reiste ihr Schützenfest

Reiste. Die Schützenbruderschaft St. Pankratius in Reiste feiert drei Tage lang ihr Schützenfest. Hier sind die wichtigsten Punkte zu dem Programm.

In Reiste feiert die Schützenbruderschaft St. Pankratius ihr Schützenfest.





Wann wird gefeiert: Von Samstag, 8. Juli, bis Montag, 10. Juli.





Wer regiert: Das Königspaar sind Christian Schulte und Lara Wixmerten, das Vizekönigspaar Max Stratmann und Lisa Krämer. Jungschützenkönig ist Henrik Heinemann.





Was sind die Höhepunkte: Die Reister Schützen starten am Samstag um 17.30 Uhr mit dem Antreten in der Schützenhalle und der Schützenmesse um 18 Uhr in der Kirche. Die Messe wird mitgestaltet von dem Musikverein Wennemen, der unter der Leitung von Dirk Baumann als Festmusik für das Schützenfest verpflichtet werden konnte. Nach dem Vogelaufsetzen wird der neue Brudermeister Daniel Kenter die Ehrung der Jubilare sowie verdienter Schützenbrüder vornehmen. Im Anschluss ist Musik und Tanz.

Der Sonntag wird ab 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen im Biergarten des Landgasthof Reinert eingeläutet. Für die Untermalung sorgt der Musikverein Wennemen. Für die Älteren findet ab 14 Uhr ein Schützenfest-Kaffee in der Halle statt. Für die Teilnehmer sind feste Plätze reserviert, so dass sie gemeinsam das Antreten sowie den Einzug des Festzuges erleben können. Antreten zum großen Festzug am Sonntag ist um 14.30 Uhr in der Schützenhalle. Als musikalische Gäste werden zusätzlich das Tambourkorps Hengsbeck und der Musikverein Remblinghausen begrüßt. Um 17 Uhr ist der Kindertanz.

Am Montag ist um 9 Uhr Antreten in der Halle, danach die Gefallenenehrung. Im Anschluss steigt die Spannung unter der Vogelstange an der Schützenhalle. Gegen 13 Uhr ist die Königsproklamation. Der neue König wird im Festzug gegen 17 Uhr beim Landgasthof Reinert abgeholt. Danach ist Musik und Tanz.

Besonderheiten: Am Samstag erfolgt nach dem Vogelaufsetzen auch die Proklamation des neuen Jungschützenkönigs: Bereits am 30. April, beim Jungschützenfest „Mai-Fieber“ mit anschließender Party im Reister Keller, konnte sich Henrik Heinemann gegen zahlreiche Konkurrenten durchsetzen und löst nun offiziell den bisherigen Inhaber der Jungschützenkönigswürde, Florian Tigges, ab.

Für Musik und gute Laune sorgt an allen drei Festabenden neben dem Musikverein Wennemen die Band „Somethin´ Stupid“.

Ganz explizit sind auch die Reister Frauen herzlich eingeladen, den Schützenfestsonntag beim Frühschoppen zu beginnen.

