So feiert Bruderschaft St. Sebastian Salwey ihr Schützenfest

Salwey. Ihr Schützenfest feiert die Schützenbruderschaft St. Sebastian Salwey in den nächsten Tagen - dazu hier alles Wichtige zum Fest.

Die Schützenbruderschaft St. Sebastian Salwey feiert ihr Schützenfest, wozu der Vorstand alle Schützenbrüder, Dorfbewohner und Gäste sowie die Freunde aus den Nachbarorten herzlich zum Mitfeiern einlädt.

Wann wird gefeiert: Von Samstag, 1. Juli, bis Montag, 3. Juli.

Wer regiert: Die amtierenden Majestäten sind das Königspaar Bastian Hennecke und Mareike Vormweg, das Vizekönigspaar Philip Schauerte und Helene Krämer sowie das Jungschützenkönigspaar Till Hoffmann und Natalie Dicke.

Was sind die Höhepunkte: Das Fest beginnt am Samstag um 17 Uhr mit dem Empfang des Musikzuges Oedingen in Obersalwey. Nach dem Festzug durch Obersalwey treten die Schützenbrüder um 19 Uhr in der Schützenhalle an, zum Abholen des amtierenden Kaiserpaares Bernd und Bettina Schmidt. Ab 21 Uhr beginnt der Große Festball mit der Musik-Band „Nachschlag“ des Musikzuges Oedingen in der Schützenhalle.

>>> Lesen Sie hier: Habecks Heizungsgesetz: Unsicherheit auch in Eslohe <<<

Am Sonntag lädt die Bruderschaft um 9.30 Uhr zum gemeinsamen Schützenhochamt in die Kirche ein. Im Anschluss dürfen sich die Schützenbrüder und Gäste auf den zünftigen Frühschoppen mit Konzert in der Schützenhalle freuen, in dem auch langjährige verdiente Schützenbrüder geehrt werden.

Höhepunkt am Nachmittag ist um 15 Uhr der große Festzug durch das geschmückte Dorf. Nach dem Abholen der Fahne und des Schützenpräses Ludger Vornholz werden die amtierenden Majestäten in den Festzug aufgenommen. Nach dem großen Festzug mit Kranzniederlegung am Ehrenmal eröffnet das Königspaar den Königstanz in der Schützenhalle. Nach dem fröhlichen Kindertanz und einem geselligen Nachmittag lädt die Schützenbruderschaft ab 20 Uhr zum großen Festball ein. Der Musikzug Oedingen und die Tanzband „Nachschlag“ unterhalten die Gäste bis in die Morgenstunden mit stimmungsvoller Musik.

Der Montag beginnt mit dem traditionellen Schützenfrühstück um 10 Uhr in der Schützenhalle. Karten hierfür können wie gewohnt am Samstag und Sonntag in der Schützenhalle an der Kasse und an der Haupttheke erworben werden. Gestärkt ist dann um 10.45 Uhr Antreten und Abmarsch zum Vogelschießen. Proklamation ist gegen 15 Uhr in der Schützenhalle. Nachdem die Schützenfahne der Bruderschaft die Halle verlassen hat, feiert „Salwey“ mit allen Freunden und Gästen bei ausgelassener Stimmung den Ausklang des Schützenfestes.

Besonderheiten: Auch in diesem Jahr wird beim Festabend am Samstag der Übergang von der klassischen Blasmusik des Musikzuges Oedingen zur Musik-Band „Nachschlag“ reibungslos vollzogen und wie in den letzten Jahren die Gäste mit guter Stimmung bis in die frühen Morgenstunden verwöhnt.

Jubelkönige: Vor 25 Jahren Jürgen Schulte, vor 40 Jahren Josef Wiethoff sen., vor 50 Jahren Werner Rischen (†), vor 60 Jahren: Willi Siewers, vor 65 Jahren Hubert Müller (†), vor 70 Jahren Norbert Schulte (†), vor 75 Jahren Johannes Hennecke (†).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland