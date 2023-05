Schützenfest So feiert die Bruderschaft in Heinrichsthal und Wehrstapel

Heinrichsthal/Wehrstapel. Im Stadtgebiet Meschede beginnt die Schützen-Saison. Zuerst feiert die Bruderschaft in Heinrichsthal-Wehrstapel. Die Übersicht.

Die St.- Josefs-Bruderschaft eröffnet den Reigen der Schützenfeste im Stadtgebiet Meschede. Zudem ist es das Jubiläumsjahr: 100 Jahre besteht der Verein.

Wann wird gefeiert: Wie gewohnt an Christi Himmelfahrt laden die die St.-Josefs-Schützen ein. Am Mittwoch, 17. Mai, treten die Schützenbrüder um 16.30 Uhr in Heinrichsthal am Haus Siepe an. Dann wird das Königspaar und das Vizekönigspaar abgeholt. Anschließend Marsch zu der um 17.30 Uhr beginnenden Schützenmesse in der Kirche in Wehrstapel. Um 20.30 Uhr wird das Fest offiziell durch den I. Vorsitzenden der Bruderschaft, Daniel Thamm eröffnet.

Der Donnerstag, 18. Mai, beginnt um 10.30 Uhr mit Konzert und Frühschoppen. Ab 15.30 Uhr wird in der Schützenhalle Kaffee und Kuchen angeboten. Um 17.15 Uhr Ermittlung des Kinderschützenkönigs, anschließend Kinderbelustigung. Ab 20.30 Uhr erfolgen Jubilar-Ehrungen, anschließend Königstanz und Festball.

Pünktlich beginnt am Freitag, 19. Mai, um 12.30 Uhr beginnt das Königs- und Vizekönigsschießen, anschließend Proklamation des neuen Königspaares und Vizekönigs, sowie Verabschiedung der bisherigen Regenten. Danach kann ausgelassen gefeiert werden.

Wer regiert: das Königspaar Nicole und Christoph Heckmann sowie das Vizekönigspaar Jenni Schulte und Jannis Hochfeld

Was sind die Höhepunkte: Der große Festumzug findet am Donnerstag, 18. Mai, um 14.15 Uhr statt.

Was sind die Besonderheiten: Der geänderte Festablauf am Schützenfest Freitag - und der wird weiterhin positiv gesehen. So erfolgt auch am Freitag, 19. Mai, um 12:00 das Antreten beim Gasthof Hochstein.

