So feiert die Schützenbruderschaft Ramsbeck ihr Schützenfest

Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Ramsbeck feiert ihr Schützenfest.

Wann wird gefeiert: Von Samstag, 8. Juli, bis Montag, 10. Juli.

Wer regiert: Das Königspaar sind Thomas und Ramona Senger, das Vizekönigspaar sind Michael Walter und Serena Zähnsch.

Was sind die Höhepunkte: Das Fest beginnt am Samstag um 16 Uhr mit dem Antreten der Züge. Um 16.40 Uhr ist die Ankunft auf dem Dorfplatz. 17 Uhr ist die Festhochamt. Um 19.30 Uhr ist die Begrüßung in der Halle, anschließend das Konzert. Für 21.30 Uhr ist der Große Zapfenstreich unter Teilnahme der Ramsbecker Feuerwehr vorgesehen, danach Tanz und Öffnung der Cocktail-Bar.

Am Sonntag ist um 19 Uhr Antreten an der Kirche, in der Halle startet dann der Frühschoppen mit Konzert. 11 Uhr ist die Jubilarehrung geplant. Um 13.45 Uhr treten die Züge an, ab 14 Uhr ist der Festzug. 17 Uhr beginnt der Königstanz, um 17.45 Uhr der Kindertanz. Königspaar und Hofstaat eröffnen um 20.15 Uhr den Großen Festball.

Am Montag ist um 10 Uhr das Antreten, dann geht es zum Vogelschießen. 17.30 Uhr ist Antreten an der Halle, um das neue Königs- und das Vizekönigspaar abzuholen. 19.30 Uhr beginnt der Königstanz, danach der Große Festball.

Was sind die Besonderheiten: Beim Sonntagsfestzug sind Pferdegespanne und zwei Kutschen für König und Jubelkönig dabei, Hauptmann und Adjutant reiten hoch zu Ross.

Musikalisch begleiten das Schützenfest der Musikverein Sundern, das Tambourkorps Rüthen, die Valmetaler Musikanten und der Musikverein Gleidorf. Am Sonntag ist zum ersten Mal im Festzug die Spielleutevereinigung Warstein zu Gast. Für den Festball an allen Abenden wurde die Diana Stern Band aus Dortmund verpflichtet.

Direkt neben der Schützenhalle gibt es Kirmesattraktionen der Schaustellerfamilie Wendler aus Iserlohn.

