So feiert die Schützengemeinschaft Meschede-Nord ihr Fest

Meschede. Die Schützengemeinschaft Meschede-Nord feiert ihr Schützenfest. Hier gibt es alle Informationen zu Majestäten und Programm.

Die Schützengemeinschaft Meschede-Nord lädt zum Schützenfest ein.

Wann wird gefeiert: vom Samstag, 8. Juli, bis Montag, 10. Juli

Wer regiert: das Königspaar Markus und Anja Brieden, das Vizekönigspaar Niklas Lütke Wöstmann und Teresa Viola sowie Jungschützenkönig Steffen Goldhorn und Kaiser Volker Goesmann.

Was sind die Höhepunkte: Auftakt ist am Samstag um 14 Uhr mit dem Antreten des Vorstandes und der Musiken an der Halle Sauerland. Anschließend Abholen der Majestäten am Königshaus. Von 20 bis 21.30 Uhr stehen Ansprachen und anschließend das Konzert des Musikkorps Elspe auf dem Programm Von 21.30 bis 2 Uhr folgen Tanz und Party mit der Band ,,Night Life“ im Festzelt unter dem Motto: ,,Nord, Zelt, Kult“.

Am Sonntag ist von 9.45 bis 13 Uhr Frühschoppen und Schützenfrühstück mit Konzert des Musikkorps Elspe, dazwischen Ehrung der langjährigen Schützenbrüder. Um 14 Uhr treten die Züge an. Um 15 Uhr ist die Ankunft des Sternmarsches aller Züge am Königshaus geplant, dort kleines Platzkonzert. Anschließend zieht der Festzug weiter. Gegen 20.45 Uhr ist Königstanz; bis 1 Uhr gibt es Partystimmung im Festzelt mit anschließendem Ausmarsch der Majestäten. Der Montag beginnt um 7 Uhr mit dem Wecken durch den Spielmannszug Meschede. Um 10.15 Uhr beginnt des Vogelschießen. Abends bis in die Nacht um 1 Uhr heißt es wieder: Partystimmung.

Besonderheiten: König Markus Brieden ist fast neben dem Vereinshaus geboren und dort aufgewachsen, „da scheint es schon vorprogrammiert zu sein“, blickt er auf seinen Titel.

