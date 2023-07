So feiert Grevenstein drei Tage lang Schützenfest

Grevenstein. Die St.-Michaels-Schützenbruderschaft feiert Schützenfest in Grevenstein. Hier sind die Informationen zum Programm.

Die St.-Michaels-Schützenbruderschaft lädt zum Schützenfest nach Grevenstein ein. Hier ist unsere Übersicht.

Wann wird gefeiert: von Samstag, 15. Juli, bis Montag, 17. Juli.

Wer regiert: das Königspaar Thomas Schulte und Simone Schulte-Nöcker sowie Jungschützenkönig Steffen Montag.

Was sind die Höhepunkte: Am Samstag ist um 19 Uhr Antreten in der Schützenhalle, Abmarsch zum Vogelaufsetzen, danach Ehrungen und Konzert in der Schützenhalle. Um 22 Uhr ist der Zapfenstreich, im Anschluss Tanz und Unterhaltungsmusik. Am Sonntag ist um 8.45 Uhr Abmarsch zum Gottesdienst, anschließend Frühschoppen mit Mitgliederehrungen.

Um 15 Uhr heißt es Abmarsch ab Schützenhalle, Abholen des Königspaares, am Abend dann großer Schützenballe. Am Montag wird um 8.30 Uhr zum Vogelschießen marschiert. Es folgen Proklamation und Beisammensein in der Schützenhalle, abends wieder großer Schützenball.

Besonderheiten: Traditionell wird das Schützenfest als Freibierfest gefeiert. Man kann sowohl als Mitglied, aber auch als Nichtmitglied für alle drei Tage, für einzelne Tage, aber auch für einzelne Zeitabschnitte eine Eintrittskarte lösen. Für diejenigen, die die Schützenhalle nach den großen Festzügen am Sonntag oder Montag besuchen möchten, gibt es seit einigen Jahren die Festzugskarte. Nach diesem System wird stundenweise abgerechnet. Das bietet die Möglichkeit mal einen Blick in die Halle zu werfen.

