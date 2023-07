So feiert Remblinghausen drei Tage lang Schützenfest

Remblinghausen. In Remblinghausen wird drei Tage lang Schützenfest gefeiert. Die Übersicht zum Programm der St.-Jakobus-Schützenbruderschaft.

Die St.-Jakobus-Bruderschaft Remblinghausen lädt zum Schützenfest ein. Hier gibt es eine Übersicht.

Wann wird gefeiert: vom Samstag, 15. Juli, bis Montag, 17. Juli.

Wer regiert: das Königspaar Christof und Alexandra Schulte-Stratmann, der Vizekönig John Kersting sowie das Kaiserpaar Thomas und Gisella Büngener.

Was sind die Höhepunkte: Das Schützenfest beginnt am Samstag um 16.45 Uhr mit dem Antreten in der Dorfmitte. Anschließend werden nach der Schützenmesse die amtierenden Majestäten am Landhotel Donner abgeholt. Unmittelbar nach Eintreffen des Schützenzuges in der Schützenhalle wird gegen 19 Uhr die Begrüßung und Jubilarehrung vom Brudermeister Martin Sträter durchgeführt. Um 21 Uhr steht der Große Zapfenstreich auf dem Programm.

Nach dem offiziellen Teil wird bis morgens getanzt. Der zweite Festtag beginnt am Sonntag bereits um 14.45 Uhr mit dem Antreten in der Dorfmitte. Danach marschiert der große Festzug. Abends wird zum Großen Schützenball aufgespielt. Bereits um 10 Uhr heißt es am Montagmorgen für die Schützenbrüder Antreten und Abmarsch zum Vogelschießen. Nach der Proklamation des neuen Königs- und Vizekönigspaares wird noch einmal ausgiebig gefeiert, bevor in den Abendstunden das Schützenfest langsam ausklingen wird.

Besonderheiten: Am letzten Abend sorgt ein DJ in der Schützenhalle für die gute Stimmung.

