So feiert Schmallenberg 50 Jahre Freundschaft mit Wimereux

Schmallenberg. Seit 1972 pflegen Schmallenberg und Wimereux ihre Freundschaft. Das Jubiläum der Städtepartnerschaft wird jetzt groß gefeiert. Das Programm.

Die Stadt Schmallenberg feiert das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Wimereux vom 22. bis 24. September. „Eigentlich war das Jubiläum bereits im vergangenen Jahr“, erklärt Hans-Georg Bette, der als Vorsitzender des Bezirksausschusses Schmallenberg, die Feierlichkeiten mit organisiert. Im Jahr 1972 wurde die Partnerschaft gegründet. „Im Jahr 2022 haben wir dieses besondere Jubiläum im September in Wimereux gefeiert“, ergänzt Bette.

Nunmehr erwarten die Schmallenberger eine Delegation von ca. 40 Gästen aus Wimereux, die bei Hotel Störmann, Gasthof Dornseifer und der Pension/Bäckerei Dommes wohnen werden.

Erneuerung der Urkunden

Die ehemaligen Bürgermeister Paul Falke (+) und Jean Herlem (+) gelten als Gründerväter der Städtepartnerschaft. Foto: Archiv Freundeskreis Wimereux

Angeführt wird die Delegation durch Bürgermeister Jean Luc Dubaële, außerdem von Guy Boutleux als erstem Stellvertreter sowie Jean Paul Herlem als Vorsitzender der Städtepartnerschaft. Die Schmallenberger Seite wird repräsentiert durch Juliane Wüllner als Vorsitzende des Freundeskreises Wimereux, Bürgermeister Burkhard König sowie Hans-Georg Bette als Vorsitzender des Bezirksausschusses Schmallenberg. Traditionell obliegt die Pflege der Städtepartnerschaft dem Bezirksausschuss, da diese noch von der „alten“ Stadt Schmallenberg vor der kommunalen Neugliederung begründet wurde.

Das Programm für das letzte Wochenende im September ist umfangreich: Der Festakt am Freitag, 22. September, in der Stadthalle Schmallenberg beginnt mit Ansprachen der Bürgermeister Burkhard König und Jean-Luc Dubaële, es folgt der Eintrag in das goldene Buch, die Erneuerung der Partnerschaftsurkunden sowie der Austausch der Gastgeschenke. Nach dem Abendessen wird in geselliger Runde gefeiert. „Wir erwarten insgesamt rund 100 Gäste, darunter 40 Franzosen und 60 Deutsche“, erklärt Bette, „Stadtvertreter, Mitgliedes Bezirksausschusses und Mitglieder des Freundeskreises Wimereux.“

Öffentliche Zeremonie

Der Samstag steht im Zeichen von Freizeitaktivitäten in und um Schmallenberg. Geplant ist ein Stadtrundgang, ein Spaziergang durch das Uentroptal sowie eine Fahrradtour zu schönen Aussichtspunkten rund um Schmallenberg.

Am Sonntag, 24. September, wird um 10 Uhr als Zeichen der nachhaltigen Freundschaft zwischen Schmallenberg und Wimereux im Lenninghof (Alte Sprungschanze) in Richtung Skilift eine Allee aus 50 Wildkirschen eingeweiht. „Die Bäume werden vom Stadtforst gepflanzt und sollen wachsen und gedeihen wie die Städtepartnerschaft“, sagt der Vorsitzende des Bezirksausschusses. Die öffentliche Zeremonie, zu der alle Bürgerinnen und Bürger herzlich willkommen sind, wird musikalisch umrahmt durch die Stadtkapelle Schmallenberg.

Freundschaftlicher Austausch

Das Programm für das Jubiläumswochenende in Schmallenberg wird seit Monaten von Vertretern des Freundeskreises, der Verwaltung und der Politik vorbereitet. „Wir freuen uns auf den freundschaftlichen Austausch bei hoffentlich gutem Wetter“, sagt Bette.

