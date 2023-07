So feiert St. Nikolaus Freienohl drei Tage lang Schützenfest

Freienohl. Drei Tage lang feiert die Schützenbruderschaft St. Nikolaus Freienohl ihr Schützenfest. Hier sind die wichtigsten Punkte zum Programm.

Die St.-Nikolaus-Schützengemeinschaft Freienohl feiert ihr Schützenfest.

Wann wird gefeiert: vom Samstag, 8. Juli, bis Montag, 10. Juli.

Wer regiert: das Königspaar Dominik Schwefer und Nadine Trompetter sowie Vizekönig Jannis Bachen.

Was sind die Höhepunkte: Um 14 Uhr beginnt das Anböllern am Samstag. Um 17.45 Uhr ist Abmarsch an der Schützenhalle zum Kirchgang. Für 21.15 Uhr steht der Große Zapfenstreich in der Schützenhalle auf dem Programm. Um 21.45 Uhr folgt die Party mit den „Brandstiftern“.

Am Sonntag ist 9.30 Uhr Antreten am Tennisheim, um 10.30 Uhr der Einmarsch in die Schützenhalle zum Frühschoppen. Um 14 Uhr steht das Antreten zum Festzug auf dem Programm. 15.30 Uhr ist die Parade vor dem Amt mit Jubilarehrung. Um 20.30 Uhr steht der Königstanz an, danach heißt es wieder: Party. Am Montag ist um 8.15 Uhr Antreten an der Schützenhalle, bevor um 8.30 Uhr zum Vogelschießen zum alten Strandbad marschiert wird. Vor Ort wird noch die neue Majestät proklamiert. Um 16.30 Uhr ist dann Antreten in der Schützenhalle zum großen Festzug mit Abholung des Königspaares am Amtshaus. Um 19.30 Uhr folgen Königstanz und erneut die Party.

Besonderheiten: Für die Musik sorgen der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Attendorn, das Tambourcorps Freienohl, der Musikverein Freienohl, das Tambourcorps Sichtingvor sowie die Partyband „Die Brandstifter“. Am Sonntag, 9. Juli, ist außerdem Familientag von 14 bis 17 Uhr beim Schützenfest: Kinderschminken, Mitmach-Zirkus, Wassereis, Hüpfburg und Kinderkönigsschießen werden angeboten.

