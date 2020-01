So geht es weiter mit dem warmen Winter im Hochsauerland

Noch bis einschließlich zum Samstag bestimmt recht ruhiges Hochdruckwetter die Verhältnisse im Sauerland. Die Sonne kann sich zumindest teilweise durchsetzen. Ab Sonntag läutet ein westlicher Wind eine wechselhafte Woche ein.

Das Wetter für das Ruhrtal

In den vergangenen Tagen und vor allem Nächten wurde man rund um das Ruhrtal mal wieder an den Winter erinnert. Mit -6,6°C war es an der Station am Gymnasium der Stadt Meschede so kalt wie bisher noch nicht in dieser Saison. Flache Seen tragen daher teils eine dünne Eisschicht. In den kommenden Tagen geht es zwischen Meschede und Bestwig ruhig weiter.

Dabei liegt am Donnerstag vor allem anfangs noch ein dichtes Hochnebelfeld über dem Land. Daraus kann es ganz vereinzelt mal einige wenige Tropfen geben, bereits am Nachmittag zeigen sich dann aber wieder Auflockerungen und die Sonne bekommt noch kurzzeitig ihre Chance. Die Nacht zu Freitag ist dann überwiegend klar und bringt wieder verbreitet leichten bis mäßigen Frost. Es folgt ein überwiegend freundlicher Freitag mit nur einigen dichteren Nebelfeldern. Dazu sind die Temperaturen weiterhin auf einem bedingt winterlichen Niveau zwischen rund 3°C in etwas höher gelegenen Orten und bis zu 6°C in Freienohl.

Der Samstag sorgt dann für einen allmählichen Wetterwechsel, es ziehen dichtere Wolken durch, Regen fällt aber noch nicht. Zum Sonntag legen die Temperaturen dann etwas zu und erste Tropfen ziehen auf. Die Sonne hat nur noch wenige Chancen.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Oben in den Wäldern rund um die Hunau und entlang des Rothaarsteigs zwischen Schanze und dem Rhein-Weser-Turm finden wir in diesen Tagen eine dünne Schneedecke von 2-4 cm. Teilweise ist diese aber bereits wieder durchbrochen, lohnt sich aber trotz dessen für eine winterliche Wanderung in dieser bisher sehr unwinterlichen kalten Jahreszeit.

In den kommenden Tagen kann sich diese dünne Schneedecke zumindest in den schattigen Lagen halten, denn die Temperaturen schwanken auf den Höhen um den Gefrierpunkt. Erst zum Sonntag steigen sie wieder deutlich darüber hinaus und das einsetzende Tauwetter wird die weiße Pracht wieder zügig verschwinden lassen. Im Tal ist es lediglich der Raureif, welche die Landschaft vor allem am Freitag wieder in einen winterlichen Hauch hüllt.

Danach zeigt sich am Tag häufig die Sonne, nur selten hält sich noch ein Hochnebelfeld und mit Höchstwerten um 4°C fühlt man sich weiterhin in der richtigen Jahreszeit. Am Samstag ziehen dann allmählich wieder etwas dichtere Wolken durch, sie bringen aber nur selten ein paar schüchterne Tropfen. Ein Wetterwechsel wird dann erst wieder zum Sonntag eingeläutet. Die Wolken werden immer dichter, der Wind etwas kräftiger und zum Abend kommt auch Regen auf. Die Temperaturen steigen indes erneut an.

Trend für die nächste Woche

Eine sehr aktive Westwetterlage bestimmt das Sauerländer Wetter in der kommenden Woche. Meist sind dichte Wolken unterwegs, die der Sonne nur sehr selten mal eine Gelegenheit lassen. Dabei muss vor allem am Dienstag mit kräftigen Windböen und immer wieder auch mit Regen gerechnet werden.

Zum Mittwoch kühlt es sich dann vorübergehend ab, hin und wieder kann sich mal eine Schneeflocke bis auf eine Höhenlage von 500 m trauen. Bereits zum Donnerstag und Freitag steht dann aber der nächste Schwall milder Luft mitsamt Regen und Wind bereit.

