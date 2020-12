Corona-Lockdown So gibts den Sternsinger-Segen in Schmallenberg trotz Corona

Schmallenberg Die Corona-Pandemie hat auch Einfluss auf die Sternsinger-Aktion in Schmallenberg. Im Überblick: Was erlaubt ist und was nicht

Auch vor der Sternsinger-Aktion im Schmallenberger Sauerland macht die Corona-Pandemie nicht Halt. Das Erzbistum Paderborn hat klare Regeln aufgestellt, was erlaubt ist und was nicht. "Die Herausforderung der Umsetzung ist groß", sagt Dechant Georg Schröder: "Am Ende liegt es aber bei den Gemeinden, wie die Aktion umgesetzt wird, es gibt keine zentralen Entscheidungen." Klar sei aber: Ein Von-Haus-zu-Haus-gehen werde es nicht geben.

Ein Überblick, wie die Regeln in St. Alexander in Schmallenberg umgesetzt werden:

Die Kinder werden in St. Alexander Schmallenberg nicht von Haus zu Haus gehen können und den Segen verteilen. Stattdessen können gesegnete Aufkleber am 3. und 10. Januar 2021 vor und nach dem Hochamt sowie am 6.Januar in der Zeit von 14 - 16 Uhr in der St. Alexanderkirche abgeholt werden. Eine Spende für die Sternsinger Aktion kann dann in die bereitgestellten Dosen gegeben werden:

Außerdem können die Aufkleber zu den Öffnungszeiten in der Bücherei abgeholt werden.

Wer die Möglichkeit nicht hat, zur Kirche oder in die Bücherei zu kommen, meldet sich telefonisch bei Sabine Krämer unter 02972/921007, Sylke Dommes unter 02972/921588 oder zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro.

Sternsinger-Aktion in Grafschaft

Am Samstag, 2. Januar, verteilen die Sternsinger in Grafschaft die gesegneten Aufkleber und Spendentüten der diesjährigen Sternsingeraktion in den Briefkästen in Grafschaft. Die Spenden für die Sternsingeraktion können dann Samstag zwischen 16 und 18 Uhr sowie Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr in der Pfarrkirche Grafschaft abgegeben werden.

In Grafschaft wird wieder für spezielle Straßenkinderprojekte der Avicres in Brasilien gesammelt – ein spezielles Sternsingerprojekt. Nähere Informationen findet man in der Kirche oder unter www.avicres.de. Der Gottesdienst am 3. Januar entfällt wegen der Pandemie.