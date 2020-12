Coronavirus So ist die Lage auf den Intensivstationen im Hochsauerland

Meschede Die Corona-Zahlen wirkten sich auf die Belegung der Intensivbetten aus: Wie ist die Lage im Hochsauerlandkreis in diesen Tagen?

Die Zahl der Corona-Fälle nimmt bundesweit zu: Wie ist die Lage auf den Intensivstationen im Hochsauerlandkreis in diesen Tagen? Wird die Zahl der Betten knapp?

Auskunft darüber gibt das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Dort sollen alle verfügbaren Kapazitäten möglichst in Echtzeit gemeldet werden. Der Blick darauf zeigt: Die Lage im Hochsauerlandkreis ist besser als im Landesdurchschnitt von Nordrhein-Westfalen.

Knapp ein Drittel frei

120 Betten werden dort insgesamt für den Hochsauerlandkreis gemeldet. Davon sind frei: 36, also knapp ein Drittel. COVID-19-Fälle, also am Coronavirus erkrankte Patienten, werden mit 11 angegeben, davon invasiv beatmet werden 2. Der Anteil der Corona-Kranken macht knapp 9 Prozent aus. Der Stand ist vom 23. Dezember 2020.

In NRW insgesamt beträgt der Anteil der Corona-Erkrankten fast 20 Prozent (in absoluten Zahlen: 1122). Von 5799 Intensivbetten werden 846 als frei angegen.

Zuletzt hatte die Corona-Entwicklung im Hochsauerlandkreis stagniert, es kam aber zu weiteren Todesfällen. Insgesamt wirkt sich die Pandemie allerdings nicht negativ auf die Sterbezahlen im Hochsauerlandkreis aus, wie eine neue Statistik belegt.