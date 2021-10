Integration So läuft Integration in Schmallenberg ab

Schmallenberg. Was läuft noch an Integrationsmaßnahmen in Schmallenberg? Wie viele Personen werden aktuell in der Stadt versorgt? Die Antworten

In den Jahren 2015 und 2016 kamen 580 geflüchtete Menschen nach Schmallenberg. Für das Sozialamt Schmallenberg tauchten mit den Menschen auch viele Fragen auf: Wie hilft man ihnen? Welche Integrationsmaßnahmen können getroffen werden? Ulrich Hesse und Carmen Oberstadt stellten sich der Aufgabe und entwickelten viele Lösungswege. Ein Rückblick und Ausblick:

Arbeiten mit den drei Säulen

„Die erste Phase war die Unterbringung und Versorgung der geflüchteten Menschen. Als das erledigt war, kümmerten wir uns in Schmallenberg direkt um die Integration“, erläutert Ulrich Hesse. Von Beginn an verfolgte die Stadt die Strategie, geflüchtete Menschen unabhängig vom Aufenthaltsstatus zu integrieren und entsprechende Angebote zu unterbreiten. Ulrich Hesse und Carmen Oberstadt entwickelten ein Integrationskonzept, bestehend aus drei Säulen: Wohnen, Sprache und Arbeit. „Alle drei Säulen greifen ineinander.“ So wurde zum Beispiel die Maßnahme „Für Arbeit und Beruf“ ins Leben gerufen, welche durch die Team Impuls Schmallenberg GmbH mit zwanzig Plätzen im Zeitraum vom 1. Dezember 2015 bis 31. August 2017 durchgeführt wurde.

Schwerpunkt der Maßnahme war die Vorbereitung auf eine Erwerbstätigkeit und die Vermittlung von Sprachkenntnissen sowie die Vermittlung in Arbeit. In der Maßnahme wurden während der Laufzeit insgesamt 70 geflüchtete Menschen betreut. Davon konnten 29 Menschen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt werden, 17 Flüchtlinge konnten im Anschluss eine weitere Maßnahme besuchen und elf Personen wechselten in einen Integrationskurs.

Carmen Oberstadt aus dem Sozialamt Schmallenberg. Foto: Klaus-Peter Kappest

Außerdem wurde im Jahr 2015 eine Stabstelle ins Leben gerufen, die Carmen Oberstadt besetzt. Sie ist für die geflüchteten Menschen und ihre Probleme da: „Mit sehr viel Wertschätzung für die Menschen ist mein Blick immer auf ihre Ressourcen, ihre Fähigkeiten und ihre Möglichkeiten gerichtet.“ Die Menschen kommen mit kleinen und größeren Problemen zu Carmen Oberstadt, das kann eine Abrechnung oder der Wunsch nach einem Arzttermin sein. Oberstadt versucht dann, für jedes Problem eine Lösung zu finden.

Noch knapp 100 Personen im Asylbewerberverfahren

Auch jetzt gibt es noch gut 100 Personen, die Asylbewerberleistungen in Schmallenberg beziehen, zusätzlich noch 80 anerkannte Flüchtlinge. „Einige von den ursprünglich 580 Geflüchteten sind inzwischen weitergezogen. In größere Städte. Dort haben sie ihre Communities und finden leichter Anschluss, als bei uns im Sauerland“, sagt Ulrich Hesse. Aber es gebe immer wieder Geflüchtete, die sich bei Ulrich Hesse oder Carmen Oberstadt zurückmelden und sagen, dass ihnen nun die individuelle Betreuung fehlt. „Hier in der Stadt sitzen alle Verantwortlichen nah beieinander. Wir können hier schnell agieren. Manchmal muss man für eine Frage nur den Flur entlang gehen und schon hat der Geflüchtete seine Antwort. Das ist in größeren Städten natürlich anders“, sagt Hesse.

Zurzeit laufen als aktive Integrationsmaßnahmen noch der Sprachkurs der Volkshochschule oder auch die besondere Art der Vermittlung freier Arbeitsplätze: Bei der Besetzung freier Stellen durch das Jobcenter der Stadt Schmallenberg werden Personen unterschiedlicher Rechtskreise berücksichtigt. Eigeninitiierte Projekte des Jobcenters sind jeweils so ausgerichtet, dass Menschen unterschiedlicher Rechtskreise mit und ohne Migrations- oder Fluchthintergrund Zugang finden (zum Beispiel Job-Speed-Dating am 9. September 2021).

Ulrich Hesse aus dem Sozialamt Schmallenberg. Foto: Klaus-Peter Kappest

„Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Integrationsarbeit in Schmallenberg geprägt durch Netzwerk- und Projektarbeit unterschiedlicher Träger ist, die vielfältige, individuelle Lösungen und pragmatisches Handeln – jeweils auf Basis des Prinzips „Hilfe zur Selbsthilfe“ ins Leben rufen“, sagt Carmen Oberstadt.

Weitere Infos

Flüchtlinge sind zwei Rechtskreisen zugeordnet. Für Asylsuchende und geduldete Flüchtlinge werden von der zuständigen Arbeitsagentur betreut

Anerkannte Flüchtlinge wiederum werden im kommunalen Jobcenter betreut.

