Zahlreiche Menschen sortieren in München Hilfsgüter für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Auch in Meschede sammeln Bürger Geld- und Sachspenden, um Betroffenen in der Krisenregion Hilfe zu leisten.

Spenden für die Ukraine So leistet Meschede Hilfe für Bedürftige in der Ukraine

Meschede. Von Geld- bis Sachspenden gibt es in Meschede zahlreiche Initiativen zur Hilfe von Betroffenen der Ukraine-Krise. Hier können Sie sich beteiligen.

Die Bereitschaft, vom Krieg betroffenen Ukrainerinnen und Ukrainern Hilfe zu leisten, ist in Meschede ungebrochen. Nachdem das Busunternehmen Zacharias bereits angekündigt hatte, mit mehreren Bussen und Sachspenden in Richtung polnisch-ukrainischer Grenze zu fahren, rufen nun auch weitere Initiativen Spendenaktionen ins Leben.

So zum Beispiel auch Marcus Mues aus Wallen. Der Inhaber eines Partyservices konnte, nachdem er die erschreckenden Bilder aus der Ukraine gesehen hatte, nicht anders, als eine Hilfsaktion zu starten. „Als ich das im Fernsehen gesehen habe, war ich so erschrocken, dass ich mir gedacht habe: ‘Da musst du unbedingt helfen und etwas tun’“, berichtet das Mitglied im Ortsverein Calle/Wallen.

Bitte um Geldspenden in vielen Ortsteilen

Am Freitag, 4. März, sammeln sich Interessierte und Mit-Initiatoren an der Gaststätte „Wenks Stube“ in Wallen, um in den Ortsteilen Calle, Stesse, Vosswinkel und Wallen Bewohner um Geldspenden für Bedürftige in der Ukraine zu bitten. „Wir sind der Überzeugung, dass den Menschen vor Ort nun am ehesten Geldspenden helfen.

>>> Lesen Sie auch: Schmallenberg denkt an ihre Familie in der Ukraine <<<

Während der letzten Flüchtlingswelle im Jahr 2016 hatte der Gastronom die Erfahrung gemacht, dass Geldspenden den Bedürftigen am ehesten helfen. „Ich habe damals in der Arnsberger Flüchtlingsunterkunft Essen für die Bedürftigen gekocht. Da ist mir bereits aufgefallen, dass es viel zu viel Kuscheltiere gab, aber kaum Babynahrung. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass Geld den Menschen vor Ort am meisten hilft“, so Mues.

Weitere Helfer willkommen

Wenn sich Mues und weitere Ehrenamtliche am Freitag ab 16 Uhr vor der Gaststätte in Wallen treffen, sind auch weitere Helfer willkommen. „Wir würden uns freuen, wenn so viele Leute mitmachen wie nur möglich“, sagt der Initiator der Spendenaktion.

Leute, die am Freitag nicht zu Hause sind, können Geldspenden derweil auch im Blumenladen „Hofgarten“ in Wallen abgeben. „Wir bitten darum, Sachspenden bei der Aktion von Herrn Zacharias abzugeben. Wir würden Sachspenden nur sehr ungern annehmen“, sagt Mues.

Nach Sammeln des Bargeldes soll der zusammengetragene Betrag dann an die Initiativen „Bündnis Entwicklung hilft“ und die „Aktion Deutschland hilft“ weitergeleitet werden.

Sachspenden im portugiesischen Zentrum

Sachspenden hingegen können im portugiesischen Zentrum in Meschede (Hennestraße 1) abgegeben werden. Mitglieder des portugisieschen Vereins hatten eine Spendenaktion angeregt, um Unterstützung zu leisten. Der Vorsitzende des Vereins, Jorge Oliveira, erklärt: „Die Aktion hatten unsere Mitglieder so schnell auf die Beine gestellt, wie ich gar nicht gucken konnte. Das ging innerhalb weniger Stunden, da waren auch schon die ersten Pakete in unserem Vereinsraum.“

>>> Lesen Sie auch: Aktuelle Planungen für das Baugebiet Klocken Kapelle in Meschede <<<

Am Donnerstag, 3. März, können Sachspenden im portugiesischen Zentrum noch von 12 bis 14.30 Uhr abgegeben werden, bevor die Sachgüter zusammen gesammelt und dem Busunternehmen Zacharias aus Freienohl übergeben werden, die mit den Spenden in Richtung polnisch-ukrainischer Grenze fahren. „Gebraucht werden vor allem Lebensmittel und Hygieneartikel wie Zahnbürsten und Zahnpasta. Kleidung haben die Leute vor Ort wohl ausreichend, deshalb würde es uns freuen, wenn wir vor allem Nahrung und eben Hygieneartikel bekämen“, so Oliveira.

Die Mitglieder des FC Gartenstadt Meschede sammeln Spenden für Bedürftige aus der Ukraine. Foto: Verein

Eine weitere Sammelaktion hatte auch der Fußballverein FC Gartenstadt Meschede ins Leben gerufen. Geschäftsführer Matthias Briesek sagt: „Wir mussten unbedingt etwas tun, als wir die Bilder aus der Ukraine und den Grenzregionen gesehen haben. Und es haben sich nach unserem Aufruf über die Sozialen Medien auch sofort unglaublich viele Leute gemeldet, die Unterstützung zugesagt haben.“

Über das Busunternehmen Zacharias aus Freienohl wollen die Fußballer aus Meschede die gesammelten Spenden nun in die Grenzregion schicken. „Wir hoffen, dass die Güter den Menschen dort wirklich helfen“, so Briesek.

>>> Weitere Informationen

Neben den angekündigten Spendeninitiativen des Freienohler Busunternehmens Zacharias, dem portugiesischen Verein Meschede und weiterer privater Initiativen wie der von Marcus Mues aus Meschede-Calle organisieren sich Menschen aus Meschede aktuell auch innerhalb einer Facebook-Gruppe.

Unter dem Namen „Ukrainehilfe Sauerland“ schließen sich Personen aus am Sauerland für spontane Hilfsaktionen kurz, um den Bedürftigen Menschen in der Ukraine oder den Grenzregionen Hilfe zu leisten.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland