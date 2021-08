So lief das Sommerferienprogramm der Stadt Schmallenberg

Schmallenberg. Rund 200 Kinder und Jugendliche aus Schmallenberg nahmen an den einzelnen Aktionen teil. Was gemacht wurde und was besonders beliebt war.

Eine Menge Spaß, viel Action und zahlreiche abenteuerliche Outdooraktionen standen in den diesjährigen Sommerferien auf dem Programm des Jugendamtes der Stadt Schmallenberg. Auch dieses Jahr konnte es die Stadt Schmallenberg ermöglichen, unter besonderer Berücksichtigung der Coronaschutzverordnung und damit einhergehend getroffenen Maßnahmen, viele Ferienaktionen für Kinder und Jugendliche anzubieten.

Hüttenbauen

Die aufgebauten Hütte mit Gardinen. Foto: Jugendamt der Stadt Schmallenberg

Nachdem die Ferienakion „Hüttenbauen“ am Skilift Hunau in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil im Rahmen des Ferienprogramms wurde, haben auch dieses Jahr wieder rund 80 Teilnehmer eine Woche lang ihr bauliches Geschick bewiesen. Unter der Leitung von Helena Beste und Janine Priester wurden mit Hammer, Nägeln und einer Menge Teamwork aus Brettern insgesamt zehn Hütten zusammengeschreinert. Abmessen, Absägen und natürlich zielgenaues Versenken der Nägel, haben handwerkliche Fähigkeiten in den Teilnehmern herausgefordert. Nachdem die Hütte mit vielen HelferInnen aufgerichtet wurde, gab es noch einiges zu tun - Gardinen und Dekoration wurden angefertigt und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Im Fokus dieser Aktion standen insbesondere die Selbstverwirklichung und die Partizipation der Kinder und Jugendlichen. Nachmittags wurde ein Barfußpfad angelegt. Dieser wurde am Ende der Woche fertiggestellt und konnte direkt ausprobiert werden.

Abenteuerübernachtung

Chillen in der Hängematte. Foto: Jugendamt der Stadt Schmallenberg

Weiter ging es mit der Aktion „Abenteuerübernachtung“, die in Kooperation mit dem Jugendtreff Schmallenberger Land organisiert und durchgeführt wurde. Diese Übernachtung der besonderen Art lockte rund 20 Jugendliche in den Lengenbecker Wald. Die Erfahrung, einfach einmal unter freiem Himmel in einer Hängematte zu übernachten, stellte für viele Jugendliche ein Highlight dar. Wem das doch etwas zu heikel war, der fand einen Schlafplatz in der angrenzenden Hütte. Neben Spielen, welche Teamgeist erforderten, gab es am Abend noch ein Lagerfeuer. Neben Stockbrot und einem Rätselspiel wurde viel gequatscht und die Wärme des Feuers genossen. Nach einer doch recht schlaflosen Nacht wurde am nächsten Morgen gemeinsam am Waldrand gefrühstückt und alle Jugendlichen waren sich ziemlich sicher, dass es megacool ist, unter freiem Himmel zu schlafen.

Stadtrallye

Was sind die Partnerstädte von Schmallenberg? Wer ist der Floigenkasper? Mit solchen Fragen wurde sich bei der Stadtrallye durch die Kernstadt Schmallenbergs beschäftigt. Anhand einer vorbereiteten Rallye wurde in einer bestimmten Zeit versucht, möglichst viele verschiedene Fragen zu lösen. Die Kinder konnten die Stadt näher kennen lernen, Orte und Sehenswürdigkeiten entdecken und selbst auf die Spuren der Stadtgeschichte gehen. Nach einer kniffligen Runde an Fragen standen auf dem Spielplatz Lennepark die Siegerehrung und einige Gruppenspiele an.

Ausflug nach Dortmund

3D-Schwarzlicht-Minigolf in Dortmund. Foto: Jugendamt der Stadt Schmallenberg

Um auch für die Jugendlichen ab zehn Jahren etwas Besonderes zu bieten, gab es ebenfalls in Kooperation mit dem Jugendtreff Schmallenberger Land eine Tour in eine Großstadt. Mit Bus und Zug ging es morgens gemeinsam von Schmallenberg aus los nach Dortmund. Das 3D-Schwarzlicht-Minigolf war ein richtiges Highlight. In solch einer besonderen Atmosphäre Minigolf zu spielen, war für die 20 Jugendlichen spannend und beeindruckend zugleich. Anschließend konnten alle Jugendlichen in Kleingruppen in Dortmund shoppen gehen oder sich die Zeit in der Innenstadt beim Eis- oder Pizzaessen vertreiben.

Bäume raten

Bei der Wanderung nach Grafschaft lernten die Kinder viele Dinge über die Natur kennen. Beim gemeinsamen Spiel „Bäume raten“ konnte jedes Kind sein Wissen mit einbringen. Gemeinsam wurden spannende Natur-Rätsel gelöst. Auf einem Grashalm pfeifen? Ja das geht! Mit viel Geduld und Übung gelang es am Ende des Tages vielen Kindern, einen Ton rauszubekommen. Beim anschließenden Minigolfen konnten alle großen und kleinen Spieler ihr Können unter Beweis stellen und versuchen mit möglichst wenig Schlägen das Spiel zu gewinnen.

Selbstbehauptungskurs

Teilnehmerinnen des Selbstbehauptungskurses mit Trainer und Trainerin. Foto: Jugendamt der Stadt Schmallenberg

Eine Aktion, welche dieses Jahr zum zweiten Mal stattfand, war der Selbstbehauptungskurs für Mädchen. Dieses Jahr hatten aber auch Jungs die Chance an einer Teilnahme. Wie trete ich selbstsicher gegenüber Gleichaltrigen auf, wo ist meine eigene Grenze und wie kann ich mich eigentlich selbst schützen, wenn mir jemand zu nahekommt und ich mich vielleicht sogar bedroht fühle?

All diese Aspekte wurden im zweitägigen Kurs mit dem Kickboxcenter Lembcke in Bad Fredeburg erprobt. Neben zahlreichem theoretischen Input und alltagsnahen Beispielen aus der Lebenswelt der Jugendlichen, konnten alle bei den Übungen über sich selbst hinauswachsen und nun gestärkt ins neue Schuljahr starten.

Ganztägige Betreuung

Um auch für die Familien, welche in Zeiten der Coronapandemie bereits Urlaubstage verplant haben, alleinerziehend sind oder einfach dienstlich sehr eingespannt sind, ein Angebot zu schaffen, fand in der zweiten Augustwoche eine ganztägige Betreuung statt. Die Betreuungszeiten wurden den individuellen Bedarfen der Familien angepasst. In der Woche wurde auf Grund des guten Wetters viel Zeit in der Natur verbracht. Neben Spaziergängen zum Spielplatz wurde auch viel Zeit im Wald verbracht, Hängematten wurden aufgehangen und es wurde sich viel bewegt. Ebenfalls wurden kreative Masken von den Kindern gebastelt.

Spiel und Bewegung

Bei der Ferienaktion „Spiel und Bewegung“ kamen die jüngeren Turnzwerge auf ihre Kosten. Auf einer spannenden Reise in den Dschungel gab es viel zu entdecken. Welche wilden Tiere leben im Dschungel? Wie bewegen und verstecken sich die Tiere? Spielerisch wurden unterschiedliche Dinge aus der Welt der Dschungeltiere gelernt. Beim Seil schwingen über den reißenden Fluss oder beim Kokosnusswerfen wurde viel erlebt. Bei der abschließenden Traum-Dschungel-Reise konnten die Kinder entspannen und ihrer Fantasie noch einmal freien Lauf lassen.

Utensilo basteln

Die Bastelteilnehmerinnen mit den Utensilos auf der Treppe. Foto: Jugendamt der Stadt Schmallenberg

Nach einem kurzen Spaziergang haben am letzten Ferientag einige Kinder bei einem kreativen Vormittag im Stempelreich von Angelika Kersting in Oberkirchen ein sogenanntes „Utensilo“ gebastelt. Die Aufbewahrungstüten wurden aus speziellem stabilem Papier gebastelt. Verziert wurden die Utensilos mit bunten Farben und ausgestanzten Motiven.

Diese durften die Kinder anschließend mit nach Hause nehmen. Hier können sie jetzt als Aufbewahrungsmöglichkeit für Spielzeuge, Stifte und anderen Kram dienen.

