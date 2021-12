Advent So schön weihnachtet es im Advent vor dem Brazil in Meschede

Meschede. Dennis Kramer schafft eine Alternative zum abgesagten Adventstreff. Wann, wie und wo es losgeht und was neue Corona-Regeln bedeuten könnten.

Zwei Lockdowns, Abstandsregeln, kaum Großveranstaltungen - die heimische Gastronomie hat es seit Pandemiebeginn wirklich nicht leicht. Um die Adventszeit 2021 bestmöglich zu nutzen, lässt Dennis Kramer vom Café und Bar Brazil ein wenig Weihnachtsstimmung auf dem Winziger Platz aufkommen: An den folgenden Adventswochenenden sowie am 23. Dezember öffnet er vor dem Brazil einen Mini-Weihnachtsmarkt.

Dass die Gäste inzwischen wieder vorsichtiger werden, was Besuche in der Gastronomie angeht, merkt Dennis Kramer seit einigen Tagen deutlich. Grund dafür sei für ihn nicht einmal de 2G-Regel, die den Besuch von Ungeimpften in Cafés, Restaurants und Co. ausschließt, viel mehr habe er den Eindruck, dass die steigenden Infektionszahlen sich erneut auf das Ausgehverhalten der Meschederinnen und Mescheder auswirken. „Noch gehen die Besucherzahlen bei uns nicht dramatisch zurück, aber gerade im Tagesgeschäft, wenn viele Senioren zu uns kommen, merkt man durchaus einen Unterschied“, erklärt der Brazil-Inhaber.

Alternative zum abgesagten Adventstreff

Seinem kleinen privaten Weihnachtsmarkt, den er an den kommenden Freitagen und Samstagen und am Tag vor Heiligabend öffnen möchte, sieht er aber noch positiv entgegen. „Wir werden die 2G-Regel natürlich auch draußen kontrollieren, man kann ausreichend Abstand zueinander halten und es wird natürlich auch möglich sein, sich die Hände zu desinfizieren.“ Die Idee, eine Weihnachtsmarkt-Bude auf dem Winziger Platz zu eröffnen, habe er schon vor der offiziellen Absage des Mescheder Adventstreffs gehabt, wollte nun aber erst recht eine Alternative für Meschede schaffen. „Ich hatte es ein wenig geahnt und kann die Vereine natürlich verstehen. Aber wir als Brazil möchten mit der Aktion ein positives Signal senden. Ich bin der Meinung, dass die Stadt es nach den schwierigen vergangenen Monaten einfach verdient hat, dass Weihnachtsstimmung aufkommt, wenn auch nur in dieser kleinen Variante“, so Kramer.

2G-Plus käme einem Lockdown gleich

Mit Blick auf die Infektionszahlen und die anstehenden Entscheidungen auf landes- und bundespolitischer Ebene könnte es aber auch für die Weihnachtsbude und das Brazil noch einmal zu Regeländerungen kommen. Während in manchen Bundesländern schon 2G-Plus gilt, nur Genese und Geimpfte mit negativem Corona-Test haben dort noch Zutritt zur Gastronomie, könnte den heimischen Wirten diese Verschärfung der Maßnahmen noch bevorstehen. Ob diese nur Auswirkungen auf die Innengastronomie oder auch Angebote wie den Mini-Weihnachtsmarkt von Dennis Kramer hätten, steht noch nicht fest. Allemal sei es aber als Katastrophe für das Weihnachtsgeschäft einzustufen. „2G-Plus käme bei uns einem Lockdown gleich. Es testet sich ja niemand extra, um dann bloß einen Kaffee trinken zu gehen. Das könnte im Abendgeschäft vielleicht noch funktionieren, aber auch für den Mini-Weihnachtsmarkt würden sich wohl die wenigsten extra testen lassen“, sagt der Gastronom.

Vorfreude und Dankeschön

Doch vorerst freuen er und das Brazil-Team sich auf die bevorstehenden Wochenenden und darauf, ein wenig Hütten-Feeling auf den Winziger Platz zu zaubern. „Ich glaube, dass es genau richtig ist, den Menschen in dieser problematischen Zeit, in der alle mehr oder weniger ins Ungewisse blicken, durch die Aktion ein paar schöne Stunden zu bescheren. Und zudem soll es auch eine Art Dankeschön an all diejenigen sein, die uns den Sommer über die Treue gehalten haben. Denen möchten wir auch jetzt etwas bieten.“

Das ist geplant:

Am 3. und 4., 10. und 11., 17. und 18. sowie am 23. Dezember öffnet das Brazil-Team die Weihnachts-Bude ab 15 Uhr bis 21 Uhr unter dem Namen „Advent im Brazil“.

öffnet das Brazil-Team die Weihnachts-Bude ab 15 Uhr bis 21 Uhr unter dem Namen „Advent im Brazil“. Es wird ein typisches Weihnachtsmarkt-Angebot geben: Glühwein, Eierpunsch, Winterbier, Schokofrüchte und Co. werden mit wechselnden weihnachtlichen Speisen ergänzt.

geben: Glühwein, Eierpunsch, Winterbier, Schokofrüchte und Co. werden mit wechselnden weihnachtlichen Speisen ergänzt. Unterstützt wird die Aktion durch heimische Vereine, die Dennis Kramer z.B. mit elektronischem Gerät aushelfen und der Warsteiner Brauerei.

