Schmallenberg. Keine Fenster „auf Kipp“, keinen Schlüssel unter dem Blumentopf - was man darüber hinaus gegen Einbrecher machen kann, erklärt Burkhard Wickel.

Die dunkle Jahreszeit ist auch die Zeit der Einbrecher. Ein gekipptes Fenster, ein offenes Kellerfenster, schon sind sie im Haus. Wie man sich davor schützen kann weiß Sicherheitsexperte Burkhard Wickel. Im Interview gibt er Tipps und erklärt die neueste Technik.

Die Sicherheitstechnik entwickelt sich in den Jahren immer weiter, wird technischer und moderner. Was sind neue Trends im Bereich der Sicherheitstechnik und des Einbruchschutzes?

Burkhard Wickel: An erster Stelle ist da die SmartHome-Technik zu erwähnen. Diese kann sowohl dem Einbruchschutz als auch der allgemeinen Sicherheit im und am Gebäude dienen, wie zum Beispiel die Einbindung von Rauchwarnmeldern.

Steigt in der Bevölkerung das Bedürfnis nach Sicherheit?

Aus meiner Sicht kann ich diese Frage nur mit „Ja“ beantworten. Die erhöhten Anfragen nach Beratungsgesprächen zum Thema Einbruchschutz sprechen für sich. Aber auch der Bereich Brandschutz im Privatbereich ist vielen sehr wichtig.

Ein Mann schleicht durch eine Wohnung. Nach einem Einbruch bleibt ein Gefühl der Unsicherheit, deshalb ist vorbeugen wichtig. Foto: Nicolas Armer / picture alliance / dpa

Was sind Basiseingriffe in der Sicherheitstechnik, die man beispielsweise schon für relativ kleines Geld vornehmen kann?

Bei Tür- und Fenstersicherheit sollte der Kunde auf Qualität zurückgreifen. Aber vorbeugend kann man zum Beispiel seine Anwesenheit vortäuschen. Lichtquellen, die an Bewegungsmeldern und Zeitschaltuhren gekoppelt sind, sind eine von vielen Möglichkeiten.

Und was sind High-End-Eingriffe?

Das sind Zusatzschlösser für Fenster und Türen, Alarme und Videoanlagen. Diese können mittlerweile auch von außerhalb per App überwacht werden.

Kommen Kunden eher auf Sie zu, um vorzusorgen oder kommen Kunden erst, wenn sie bereits betroffen sind, also bei ihnen eingebrochen wurde?

Sowohl als auch. In der Mehrheit aber schon die Kunden, die vorbeugen möchten. Wer möchte schon fremde Menschen in seiner Privatsphäre haben? Von Kunden, bei denen schon eingebrochen wurde, bekommen wir mit, dass unter Umständen auch psychische Schäden erfolgen können.

Für wie sicher schätzen Sie das Schmallenberger Sauerland ein? Und was sind Bereich, wo die Menschen in der Sicherheitstechnik noch nachhelfen können?

Nicht mehr so sicher wie noch vor ein paar Jahren. Man braucht ja nur in die Zeitung zu schauen. Die größten Schwachstellen am Haus sind nach wie vor Türen und Fenster. Diese sind ohne zusätzliche Sicherungen wie Zusatzschlösser oder auch Pilzkopfsicherungen sehr leicht und schnell zu öffnen.

Was sind leichtfertige Fehler, die die Sicherheit gefährden?

Die Klassiker wie gekipptes Fenster, Schlüssel unter Stein oder Blumentopf, sollten vermieden werden. Sehr leichtfertig ist es auch, permanent aktuelle Urlaubsstandorte oder ähnliches in den sozialen Medien zu posten. Da könnte man dem Einbrecher auch direkt einen Schlüssel unter die Fußmatte legen. Dann macht er weniger kaputt.

Vermuten Sie, dass aufgrund der Corona-Pandemie – Menschen sind vermehrt zu Hause – die Einbruchszahlen zurückgehen?

Das ist schwer zu sagen. Während der Pandemie könnten die Zahlen etwas zurückgehen. Aber was ist danach? Irgendwann ist das auch vorbei. Da werden die Zahlen wieder steigen.

Häufig wird in der Sicherheitstechnik „nur“ nachgerüstet. Was kann man aber schon beim Hausbau selber tun bzw. sind da die Möglichkeiten noch größer?

Man kann schon im Vorfeld mit dem Planer bzw. Architekten überlegen, wie man Sicherheitsvorkehrungen integrieren kann. Gerne stehen wir dem Bauherrn und Planer beratend zur Seite.

Kurz und Knapp

Wie sind Sie zur Sicherheitstechnik gekommen?

Ich habe früher im Schlüssel- und Notdienst gearbeitet, das Ganze hat sich dann weiterentwickelt. Benedikt Vollmers kannte sich im Brandschutz aus, so sind wir dann zur Sicherheitstechnik gekommen.

Sicher will man nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs sein. Was gibt es da für Möglichkeiten?

Da gibt es zum Beispiel das Pfefferspray oder einfach Taschenalarme. Die kann man sich in die Jackentasche, in die Handtasche oder auch an den Rollator hängen.

Zur Person

Burkhard Wickel ist 48 Jahre alt und arbeitet seit 2011 als Sicherheitstechniker.

Ab dem 1. Januar wird Benedikt Vollmers das Geschäft verlassen, dafür wird Sohn Frederic Wickel einsteigen.

Die neue Geschäftsadresse wird ab dann An der Gleier 36a im Gewerbegebiet Gleidorf sein.