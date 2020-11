Mit neuem Bürgermeister macht sich der Schmallenberger Stadtrat auf in die zehnte Wahlperiode seit der kommunalen Neugliederung. Höhepunkt der konstituierenden Ratssitzung am Dienstagabend war die Vereidigung von Bürgermeister Burkhard König durch den Altersvorsitzenden Horst Bröske aus der UWG-Fraktion. König folgt damit auf Bernhard Halbe, der 30 Jahre im Dienst der Stadt Schmallenberg tätig war. König forderte einen respektvollen Umgang trotz aller politischer Meinungsverschiedenheiten. Es gehe am Ende immer um das Wohl der Stadt und seiner Bürger. Während der gesamten Ratssitzung musste ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, er wurde nur für Fotos und bei Redebeiträgen abgesetzt.

Politisch werde es in den kommenden Wochen und Monaten insbesondere um den Umgang mit und die Folgen der Corona-Pandemie gehen. Für die Bevölkerung, aber ebenso für die heimische Wirtschaft. Und auch der Stadtentwicklungsplan solle erneuert werden, die Gestaltungssatzung sei in die Jahre gekommen, so König in seinen Antrittsworten nach der Vereidigung. Am Herzen liege ihm ebenso die ärztliche Versorgung, die Digitalisierung sowie der Glasfaserausbau im Stadtgebiet.

Borkenkäferproblematik

Die Borkenkäferproblematik sei für eine waldreiche Stadt wie Schmallenberg von hoher Tragweite, ebenso die Sicherung der Trinkwasserversorgung und die Instandhaltung der Infrastruktur: „Wir haben einen gutgefüllten Aufgabenkatalog. Viele Projekte stehen in den Startlöchern, ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Arbeit.“

Die drei neuen Stellvertreter von Burkhard König (rechts). Von links: Hans-Georg Bette (CDU, dritter Stellvertreter), Dietmar Weber (UWG, zweiter Stellvertreter), Dietmar Albers (CDU, erster Stellvertreter). Foto: Alexander Lange

An Königs Seite wurden am Dienstagabend auch die neuen ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters gewählt. Erster Stellvertreter wird ab sofort Dietmar Albers (CDU) sein, zweiter Stellvertreter Königs Mitbewerber um das Bürgermeisteramt Dietmar Weber (UWG), dritter Stellvertreter wird Hans-Georg Bette (CDU) sein. Abgesehen von einer Nein-Stimme wurden alle drei im Block einstimmig von den anwesenden 38 Ratsmitgliedern gewählt.

Ausschuss soll umbenannt werden

Offen blieb am Dienstagabend die durch Stefan Wiese, Fraktionsvorsitzender der UWG, angeregte Diskussion, den Technischen Ausschuss in „Ausschuss für Technik und Umwelt“ umzubenennen. „Das Thema Klima und Umwelt wird in Zukunft immer wichtiger werden“, so Wiese. Daher solle es auch im Namen eines Ausschusses Gehör finden. Nach einer Beratung in den Fraktionen soll die Fragestellung zu einem späteren Sitzungstermin aber endgültig geklärt werden.

An der Ausschussstruktur werde festgehalten, lediglich der Bezirksausschuss Oberkirchen/Westfeld wird um den Bezirk Nordenau/Lengenbeck/Nesselbach ergänzt und in Bezirksausschuss „Oberes Lennetal“ umbenannt. Damit wird es für Nordenau, Lengenbeck und Nesselbach keinen eigenen Ortsvorsteher mehr geben. Der bisherige Stadtbezirk 7 wird hingegen zukünftig in zwei getrennte Bezirke aufgeteilt und dadurch auch durch zwei Ortsvorsteher betreut. Niedersorpe und Waldemai werden ein Bezirk sein und Rellmecke, Mittelsorpe, Obersorpe und Rehsiepen werden ein Bezirk sein. Die Vorsitzenden der Bezirksausschüsse werden in den jeweiligen Ausschusssitzungen gewählt.

Den Vorsitz für den Haupt- und Finanzausschuss führt kraft Gesetzes Bürgermeister Burkhard König. Vorsitzender des Technischen Ausschuss bleibt Michael Franke aus der CDU-Fraktion, sein Stellvertreter ist Bernd Schrewe (CDU). Dem Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur sitzt Hubertus Guntermann (CDU) vor, vertreten durch Maike Ochsenfeld (CDU). Der Vorsitz des Jugendhilfeausschusses wird vom Ausschuss selbst gewählt, dem Rechnungsprüfungsausschuss sitzt zukünftig Dietmar Weber (UWG) vor, sein Stellvertreter ist Dr. Matthias Schütte. Vorsitzender des Wahlprüfungsausschusses ist Dietmar Albers (CDU), vertreten durch Friedrich Freiherr von Weichs (CDU).

Das sind die neuen und alten Ortsvorsteher im Schmallenberger Stadtgebiet

Fleckenberg: Noch nicht besetzt, Gleidorf: Hubertus Heuel, Niedersorpe: Martin Voss, Oberes Sorpetal: Reinhard Krähling (neu), Holthausen: Frank Wulf, Wormbach: Karl-Heinz Hessmann (neu), Felbecke: Annette Gerbe, Lenne: Michael Rickert (neu), Arpe: Philipp Deitmerg (neu), Berghausen: Birgit Korte, Heiminghausen/Mailar: Manfred Schauerte, Bracht: Hartwig Schauerte, Altenilpe/Sellinghausen: Josef Rinke, Dorlar: Bernhard Krieger, Kirchrarbach: Ulf Klinger (neu), Ober-/Niederhenneborn: Alexander Gödeke (neu).