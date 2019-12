So sieht die Zukunft der Mescheder Schulen aus

Im Mescheder Stadtgebiet bleiben alle städtischen Schulen in den nächsten Jahren erhalten – sowohl die Grundschulen als auch die weiterführenden Schulen. Das geht aus dem neuen Schulentwicklungsplan hervor.

Grundschulen und Geburten

1032 Kinder besuchen aktuell die Grundschulen. Die Prognosezahlen bis zum Jahr 2024 schwanken nur leicht zwischen 1025 und 1072. Damit bleiben die Marien-Grundschule und die Unter dem Regenbogen in Meschede, St. Johannes in Eversberg/Wehrstapel, die Luziaschule in Berge sowie St. Nikolaus in Freienohl sicher erhalten. Langfristig deutet sich mit dem demografischen Wandel bei der Geburtenzahl ein Rückgang an: Die Zahl der Geburten ist 2015, 2016 und 2017 mit 232, 253 und 307 stetig angestiegen. 2018 waren es nur 222 Geburten, 141 sind es in diesem Jahr bis August.

Teilstandorte sicher

Keine Sorgen muss man sich auch um die kleinen Teilstandorte der Grundschulen in Remblinghausen (zugehörig zur Regenbogen-Schule Meschede) und in Wennemen (als Teil der Grundschule Freienohl) machen. Die Prognosen sagen in den nächsten fünf Jahren durchaus steigende Zahlen in den ersten Jahrgängen voraus. Wichtig dabei: Eltern, die in diesen beiden Dörfern leben, müssten ihre Kinder auch hier anmelden.

Schulwechsel

Nach der Grundschulzeit wechseln die Kinder vor allem zur Realschule und zum Gymnasium, weniger zur Hauptschule. Ursache dafür ist laut Stadtverwaltung unter anderem der Wegfall der verbindlichen Schulformempfehlung. Das Gymnasium profitierte wiederum mit einem Zuwachs von 7,6 Prozent durch die Umstellung von G8 auf G9. 54 Prozent der Kinder wechseln auf eine städtische weiterführende Schule, 46 Prozent auf eine in anderer Trägerschaft.

Hauptschulen

Fürs Schuljahr 2019/20 sind an der St.-Walburga-Hauptschule in Meschede 20, an der Konrad-Adenauer-Hauptschule in Freienohl 24 Kinder angemeldet worden. Bei den weiterführenden Schulen wird ein Zeitraum bis 2029 betrachtet. Für beide Hauptschulen gilt: Die Anmelde- und Schülerzahlen sind stark rückläufig, so dass eine Zweizügigkeit nicht mehr geleistet werden kann. So lange wie möglich sollen beide eigenständig erhalten bleiben: Erst wenn zwei Jahre nacheinander keine Eingangsklasse an einer der beiden Schulen gebildet werden kann, soll ein Haupt- und ein Teilstandort gebildet werden. Eine Zusammenfassung in einem Gebäude wird pädagogisch abgelehnt.

Bei den Hauptschulen gilt besonders: Prognosen sind eher schwierig; die Anmeldezahlen waren zuletzt immer höher als die Voraussagen. Und: Vollkommen offen sind die Auswirkungen auf Meschede durch den Wegfall der Eingangsklasse an der Sekundarschule in Bestwig – zu rechnen ist aber dadurch mit einer Umorientierung zu Schulen in Meschede.

Realschule und Gymnasium

Keine großen weiteren Aufnahmekapazitäten hat die Städtische Realschule: Sie kann lediglich dreizügig geführt werden. Zuletzt sind 79 Kinder angemeldet worden, viele davon Auswärtige. Seit diesem Schuljahr ist die Realschule auch für die Inklusion geeignet Trotz rückläufiger Schülerzahlen seit 2013 ist der Bestand des Städtischen Gymnasiums gesichert. Mit Einführung von G9 wird mit einem Anstieg gerechnet.

>>>HINTERGRUND<<<

Von Januar 2009 bis Januar 2019 ist die Einwohnerzahl in Meschede um 2967 Menschen zurückgegangen: Von 33.242 auf 30.275. Hintergrund dafür sind die Auswirkungen des demografischen Wandels.

Bei den Hauptschulen besteht die Wahl zwischen einer Konfessions- oder Gemeinschaftsschule: In den letzten Jahren beobachtet die Stadtverwaltung, dass auch Eltern aus der Kernstadt und näheren Umgebung ihre Kinder nicht in der Walburga-, sondern in der Adenauer-Hauptschule anmelden.