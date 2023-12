So soll der Ferienpark zwischen Andreasberg und Wasserfall in der Gemeinde Bestwig einmal aussehen.

Tourismus So steht es um die Pläne für den Ferienpark in Wasserfall

Wasserfall/Andreasberg Es ist ruhig geworden um die Pläne für den Ferienpark in der Gemeinde Bestwig. Doch schon bald könnte Bewegung in die Sache kommen.

Es ist ruhig geworden um den geplanten Ferienpark zwischen Andreasberg und Wasserfall in der Gemeinde Bestwig. Vom Tisch ist das Projekt aber keineswegs. Das hat Christoph Söbbeler, Pressesprecher der Bezirksregierung in Arnsberg auf Nachfrage bestätigte. Es gebe zum aktuellen Zeitpunkt zwar noch keinen neuen Sachstand. In Kürze aber werde man sich bei der Bezirksregierung erneut mit dem Vorhaben befassen.

200 Ferienhäuser mit 1380 Betten

Wie berichtet, sollen auf dem Areal zwischen Andreasberg und dem Freizeitpark Fort Fun in Wasserfall 200 Ferienhäuser mit insgesamt 253 Wohnungen und 1380 Betten entstehen. Seit mehr als 20 Jahren gibt es die Pläne für den millionenschweren Bau des Ferienparks inzwischen. 2021 hatte dem Mega-Projekt zwischenzeitlich das endgültige Aus gedroht.

Lesen Sie auch:

Die Bezirksregierung hatte dem Regionalrat damals vorgeschlagen, das für das Projekt erforderliche Verfahren zur Änderung des Regionalplanes einzustellen. Begründet hatte die Bezirksregierung ihren Beschlussvorschlag damals mit einem „seit Jahren unveränderten Sachstand“ und mit einer „nicht absehbaren Vereinbarkeit mit übergeordneten Zielen des Landesentwicklungsplanes Nordrhein-Westfalen“.

Entscheidung des Regionalrats

Letztlich hatte der Regionalrat dann entschieden, das Verfahren nicht einzustellen, sondern lediglich ruhen zu lassen. Damit lag der Ball zunächst erneut beim niederländischen Investor. Er musste weitere Unklarheiten aus der Welt schaffen und weitere Unterlagen bei der Bezirksregierung einreichen. Und das ist nach Informationen unserer Zeitung auch geschehen.

Damit ist nun wieder die Bezirksregierung am Zug. Möglicherweise zu Beginn des Jahres könnte Bewegung in die Sache kommen, stellte Behördensprecher Christoph Söbbeler in Aussicht. Zuletzt war es vor allem deswegen ruhig um das Thema, weil man bei der Bezirksregierung schwerpunktmäßig mit dem Thema Windkraft beschäftigt ist.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland