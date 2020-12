So sah es im Januar 2017 in Schmallenberg aus. Der Wetterbericht verrät, wie das Wetter in Meschede, Schmallenberg und Umgebung rund um den Jahreswechsel sein wird.

Wetter So wird das Neujahrswetter in Meschede und Schmallenberg

Meschede/Hochsauerlandkreis Dichte Wolken, Temperaturen um den Gefrierpunkt. Wo es aber durchaus schneien könnte und wo es glatt werden könnte. Das Wetter:

Das alte Jahr endet im Sauerland recht winterlich – im Schmallenberger Sauerland kann in höheren Lagen noch etwas Schnee fallen. Im neuen Jahr gehen die Temperaturen dann weiter zurück und am Sonntag ist auch im Ruhrtal etwas Schnee möglich.

Das Wetter für das Ruhrtal: Während die Höhenlagen des Sauerlandes seit Sonntag mit einer mal mehr mal weniger dicken Schneedecke bedeckt sind, haben das Ruhrtal bisher nur wenige Flocken erreicht. Zum einen sind dafür die etwas zu hohen Tagestemperaturen verantwortlich, welche meist zwischen 2 und 4 Grad erreichten, zum anderen kamen zuletzt nur wenige Niederschläge über das Rothaargebirge.

Dichte Wolken aus Südwesten

Allzu viel ändert sich an dieser Situation an Silvester und an Neujahr zunächst nicht. Weiterhin ziehen aus Südwesten dichte Wolken durch, welche ab und an etwas Schnee und Schneeregen bringen können. Liegen bleiben wird dieser aber nur in den etwas höher gelegenen Orten.

Die Neujahrsnacht ist ebenfalls eine recht bewölkte Angelegenheit, die Chancen auf einen Blick zu den Sternen sind eher schlecht. Bei Temperaturen um 0°C können einige Schneeflocken fallen, auf den Straßen ist teils Glätte möglich. Im Laufe des Neujahrstages ziehen die letzten Niederschläge dann nach Osten ab und bei rund 2 Grad ist es meist trocken.

+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++

In der Nacht zu Samstag stellt sich dann überall leichter, teils auch mäßiger Frost ein. Der Samstag ist dann ein meist trockener Tag mit längeren Auflockerungen. In Hochlagen erstrahlt die Winterlandschaft mit der Sonne nochmal in einem anderen Licht.

Zum Sonntag macht sich dann von Hessen her ein neues Niederschlagsgebiet bemerkbar. Vor allem zum Nachmittag schneit es teils bis ins Ruhrtal hinab.

Schmallenberger Sauerland

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland: Aktuell erleben wir im Schmallenberger Sauerland die winterlichsten Weihnachtsferien seit dem Jahreswechsel 2010/11, also seit genau zehn Jahren. Damals konnte man aber noch ganz andere Schneehöhen messen. So lagen am Silvestertag 2010 auf dem Kahlen Asten 83 cm, in Sellinghausen waren es 26 cm und in Eslohe 30 cm. Aktuell sind es dagegen vor allem die Lagen ab 500 m Höhe, welche eine Schneedecke von bis zu 20 cm melden.

Diese allerdings wird sich noch für längere Zeit halten können, denn die Großwetterlage ist auch weiterhin auf Winter eingestellt. So ziehen bis in die Neujahrsnacht hinein immer mal wieder leichte bis mäßige Schnee-, und Schneeregenfälle über das Bergische Land und das Ruhrgebiet bis ins Schmallenberger Sauerland hinein.

In den Hochlagen bringen sie noch einige Zentimeter Neuschnee, in den Tälern mischt sich dagegen teils Regen in den Schnee und hier dominiert weiterhin eher die Farbe grün. Dementsprechend liegen die Temperaturen hier bei Werten von knapp über dem Gefrierpunkt, rund um die Hunau und die Höhendörfer Jagdhaus und Schanze bestimmt dagegen leichter Dauerfrost die letzten Stunden des alten Jahres.

Am ersten Wochenende 2021 ist es dann zunächst niederschlagsfrei, vor allem am Samstag kann auch zeitweise die Sonne zum Vorschein kommen. Am Sonntag zieht es sich dann aber aus Osten wieder etwas zu und leichte Schneefälle bringen bis ins Tal etwas frisches Weiß. Trend für die nächste Woche: Das Winterwetter setzt sich in der ersten kompletten Woche des neuen Jahres fort. So bestimmen weiterhin nasskalte bis polare Luftmassen unsere Witterung, milde Luft vom Atlantik hat dagegen vorerst keine Chance zu uns zu gelangen.

So bleibt es in Lagen ab rund 500 m beim Dauerfrost, im weiteren Verlauf kann diese Dauerfrostgrenze bis in die Täler absinken. In den Nächten, welche etwas häufiger als bisher auch klaren Himmel bringen werden, ist ohnehin verbreitet mit Frost zu rechnen, teils auch unter -5 Grad. Zeitweise kann es dazu meist leicht schneien und selbst an Lenne und Ruhr ist eine dünne Schneedecke möglich. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.