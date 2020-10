Nebel prägt diese Jahreszeit: Wie wird es am Wochenende in Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg? Hier unsere Vorhersage.

Vorhersage So wird das Wetter an diesem Wochenende im Sauerland

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Das Wetter ist herbstlich, nass und kalt. Doch die Aussichten für das Wochenende im Hochsauerland sind nicht so schlecht. Hier die Prognose.

Nach trüben Tagen bekommt das Sauerländer Wetter zum Wochenende wieder langsam die Kurve. Ein Zwischenhoch lockert die Wolken allmählich auf, vor allem der Sonntag könnte recht freundlich werden. Die Temperaturen ändern sich nur wenig.

Das Wetter für das Ruhrtal

Auch in einigen Tälern rund um das Ruhrtal hat es zum Start in diese Woche den ersten Frost des Herbstes gegeben. So erreichte die Station in Bestwig-Heringhausen einen Wert von -0,7°C, am Gymnasium in Meschede wurde dieses Kriterium mit + 0,1°C nur ganz knapp verfehlt. Mittlerweile sind aber gerade die Nachttemperaturen wieder deutlich angestiegen, denn das Tief Gisela bringt uns Wind und zeitweise auch Regen.

So starten wir am Donnerstag meist mit rund 7°C in den Tag, nachmittags sind dann 9 oder 10°C möglich. Dazu zeigt sich der Himmel meist wolkenverhangen, vor allem am Vormittag regnet es noch hin und wieder. Später bleibt es dann meist trocken. Der Freitag startet verbreitet mit Nebel oder Hochnebel, vereinzelt ist noch geringer Regen möglich, welcher im Laufe des Tages dann aber verschwindet. Die Temperaturen bewegen sich dazu kaum, meist sind es in etwas höheren Lagen rund 7, rund um Meschede bis zu 10°C. Der Wind ist dazu weiterhin recht frisch unterwegs, auf den Bergen sind einzelne Sturmböen dabei.

Am Samstag geht die Wetterbesserung dann einen weiteren Schritt nach vorne, neben einigen dichten Wolken zeigt sich hin und wieder die Sonne und bei wenig veränderten Temperaturen bleibt es meist trocken. Ob sich die Sonne am Sonntag dann sogar für längere Zeit zeigen kann, ist noch recht unsicher. Zumindest trocken sollte es aber auch dann bleiben.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Die ersten frostigen Herbstnächte liegen auch hinter den Tälern des Schmallenberger Sauerlandes, am Dienstagmorgen sank das Thermometer z.B. an den Stationen in Westfeld und Oberkirchen erstmals seit Mai wieder unter den Gefrierpunkt. Nun ist dieses Thema aber zumindest für einige Tage kein wirkliches mehr, denn dichte Wolken und Wind verhindern in den Nächten eine deutliche Abkühlung. Dazu regnet es vor allem am Donnerstag noch zeitweise, die höheren Berglagen stecken dazu teils in der Wolkendecke und Auflockerungen sind sehr selten. Höchsttemperaturen von gerade einmal etwa 5°C an der Hunau und rund 9°C in Eslohe machen zusammen mit dem böigen Wind das Herbstgefühl perfekt.

Ab Freitag kommen dann aber die Ausflügler, Wanderer und Radfahrer wieder mehr auf ihre Kosten, denn bis mindestens zum Sonntag ist nur noch vereinzelt mit leichtem Regen zu rechnen. Dazu sind die Wolken anfangs aber noch recht kompakt, erste Aufhellungen werden sich aber wohl schon am Freitagnachmittag ergeben können. Zum Samstag macht die Wetterbesserung dann Fortschritte, hin und wieder zeigt sich die Sonne und der Wind lässt nach. Mit Temperaturen von nur wenig über 0°C am frühen Morgen und rund 10°C am Nachmittag bleibt das herbstliche Niveau aber noch erhalten. Wenn sich der Nebel und Hochnebel am Sonntag auflöst, könnte es dann richtig freundlich werden.

Trend für die nächste Woche

Der frühe Winter und der späte Sommer kämpfen in der kommenden Woche um die Vorherrschaft beim Sauerländer Wetter. Während sich über Skandinavien bereits kalte Frostluft ausbreitet, schaufelt ein Tief auf dem Atlantik nochmal recht warme Luft bis in den Süden Deutschlands. Welche sich letztlich durchsetzen kann, steht aktuell noch in den Sternen. Sollte sich beide Luftmassen genau über der Mitte Deutschlands treffen, könnte sich in unserer Region ein Niederschlagsgebiet entwickeln, welches bei kühlen Temperaturen immer wieder Regen bringt. Ein stabiles Oktoberhoch mit länger andauerndem Sonnenschein ist aus aktueller Sicht zumindest unwahrscheinlich.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.