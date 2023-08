So wird rund um Wennemen drei Tage Schützenfest gefeiert

Wennemen. Die St.-Nikolaus-Bruderschaft Wennemen-Bockum-Stockhausen lädt zum Schützenfest ein. Hier unsere Übersicht mit allen wichtigen Informationen.

Wann wird gefeiert: von Freitag, 4. August, bis Sonntag, 6. August.

Wer regiert: Schützenkönigspaar sind Maximilian Wrede und Lisa Wüllner.

Die Höhepunkte: Los geht es am Freitag um 16.30 Uhr mit dem Böllern am Bahnhof. Gegen 18.30 Uhr ist das Jungschützenvogelschießen, anschließend gemütliches Beisammensein mit Musik und Tanz unter der Vogelstange. Am Samstag ist um 14.30 Uhr der Große Festumzug mit Abholung der ehemaligen Könige am Wennemer Treff. Um 17 Uhr folgt ein Massenchor: Musik aller drei Vereine in der Schützenhalle, anschließend Kindertanz. Um 21 Uhr ist Großer Zapfenstreich, danach gemütliches Beisammensein und Tanz. Am Montag stehen um 10 Uhr Ehrungen, Frühshoppen und Frühstück auf dem Programm. Um 12 Uhr startet das Vogelschießen. Es geht weiter mit gemütlichem Beisammensein bis in die Nacht.

Besonderheiten: Anders als in den vergangenen Jahren, wird die Schützenmesse ab diesem Jahr vom Sonntag auf den Freitag verschoben, sodass die Schützen zuerst das Hochamt besuchen, bevor es zur Kranzniederlegung am Ehrenmal kommt.

