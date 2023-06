Sommerfestival in Schmallenberg: Starterpakete zu gewinnen

Schmallenberg. In Schmallenberg findet wieder das Sommerfestival statt. Alles zum Programm. Und es gibt sechs Starterpakete zu gewinnen.

Das Volksbank-Sommerfestival in Schmallenberg geht in die achte Runde und verspricht auch in diesem Jahr wieder unvergessliche musikalische Abende unter freiem Himmel. Veranstalter Sascha Deußen: „In Zusammenarbeit mit unserem Hauptsponsor der Volksbank Sauerland bieten wir unseren Gästen erstmals die Möglichkeit, ihre Getränke und Speisen bargeldlos zu bezahlen.“

Kontaktlos zahlen

Dank moderner Kartenterminals können alle Besucherinnen und Besucher nun auch mit ihrer EC-Karte den musikalischen Abend in vollen Zügen genießen: Kontaktlos zahlen sei einfach, schnell und sicher, erläutert Frank Segref, Pressesprecher der Volksbank die Kartenterminal-Aktion, die auch für alle Vereine derzeit kostenfrei ist.

Das Volksbank-Sommerfestival startet am Donnerstag, 6. Juli, um 18 Uhr an der Stadthalle Schmallenberg. Den Auftakt macht die Weltklasse-Band „The Stars of Rock“. Die sieben professionellen Musiker entführen das Publikum mit den größten Hits der erfolgreichsten Rockbands der 70er- und 80er-Jahre in eine Zeit voller unvergesslicher Musikmomente. Von Queen über Led Zeppelin bis hin zu AC/DC und Bon Jovi - „The Stars of Rock“ präsentieren ein Rockfestival der Superlative und lassen die populärsten Stücke aus den meistverkauften Classic-Rock-Alben wieder aufleben.

Programm

Doch das Sommerfestival hat noch viel mehr zu bieten. In den kommenden Wochen erwarten die Besucherinnen und Besucher weitere musikalische Höhepunkte: Donnerstag, 13. Juli, SAM & Friends; Donnerstag, 20. Juli, Top Dogs; Donnerstag, 27. Juli, Maniac; Donnerstag, 3. August, SUP X; Donnerstag, 10. August, Mallorca-Abend.

„Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei allen Helfern, Sponsoren, Vereinen, Gästen und der Stadt bedanken, ohne die ein solches Fest nicht möglich wäre. Gemeinsam schaffen wir eine unvergessliche Atmosphäre und sorgen für unvergessliche Sommerabende“, so Veranstalter Sascha Deußen. Wer dabei sein will: Einmalig den Festivalbecher kaufen und genießen, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Verlosung

Wir verlosen sechs Starterpakete (mit einem Becher und drei Wertmarken). Wer mitmachen will, schickt eine E-Mail mit dem Betreff Sommerfestival und seinem Namen im Textfeld bis Montag, 3. Juli, 11 Uhr an gewinnspiel-schmallenberg-westfalenpost@funkemedien.de.

