Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Noch schüttet es vom Himmel - doch die Vorhersagen für das Wochenende in Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg sind nicht schlecht.

Der Trend beim Sauerländer Wetter zeigt in den kommenden Tagen eindeutig nach oben. Nach einem teils noch verregneten Donnerstag sind schon am Freitag nur noch einige Schauer unterwegs. Am Wochenende ist es dann meist trocken.

Das Wetter für das Ruhrtal

In den vergangenen Tagen hat sich das insgesamt sehr windige, teilweise sogar stürmische Regenwetter aus dem Februar ohne wirkliche Unterbrechung fortgesetzt. In vielen Orten sind dabei bereits wieder deutlich über 50, vereinzelt sogar bis zu 70 Liter pro Quadratmeter gefallen. Die Ruhr und ihre Nebenflüsse führen zumindest ein leichtes Hochwasser. Der Donnerstag startet nochmals verregnet, denn eine Kaltfront überquert die Stadtgebiete von Meschede und Bestwig. Zeitweise kann es sogar richtig schütten.

Spätestens ab den Mittagsstunden ziehen die Niederschläge aber zum Rothaarkamm ab und die Sonne zeigt sich ab und an. Der westliche Wind bleibt dabei aber sehr kräftig und damit unangenehm. Die Temperaturen gehen im Tagesverlauf ausgehend von sehr milden Frühtemperaturen von teils über 10°C auf 6 bis 8°C am Nachmittag zurück. Der Freitag startet dann ebenfalls meist trocken, im weiteren Verlauf des Tages ziehen aber erneut einige Schauer über die Ruhr hinweg.

In höheren Lagen mischen sich sogar einige Schneeflocken darunter, denn die Temperaturen sinken weiter. Das Wochenende startet leicht frostig, am Samstagnachmittag scheint dann aber die Sonne. Auch für den Sonntag schaut es nach recht freundlichem Wetter aus.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Nach einem bereits verregneten Februar hat der nasse Start in den März dafür gesorgt, dass die Wasserreserven in unseren Böden deutlich aufgebessert wurden. Während beispielsweise im Osten Deutschlands noch deutliche Defizite bestehen kann man bei uns von einer spürbaren Erholung der Trockenheitssituation sprechen. Nach bereits gefallenen 15 bis 30 Liter Niederschlag seit Anfang der Woche kommen heute noch einige Liter pro Quadratmeter dazu.

Am Donnerstagvormittag überqueren einige kräftige Regenschauer das Schmallenberger Sauerland von Nordwest nach Südost. Dahinter verbirgt sich eine Kaltfront, welche die Temperaturen zum Nachmittag um bis zu 5°C sinken lässt. Außerdem wird trockenere Luft ins Sauerland gelenkt und so zeigt sich der Nachmittagshimmel teils aufgelockert.

Nach einer örtlich leicht frostigen Nacht zum Freitag bringt auch der letzte Tag der Arbeitswoche zunächst trockenes Wetter mit längeren sonnigen Abschnitten. Am Nachmittag bilden sich dann einige kräftige Schauer, die örtlich mit Schnee und Graupel vermischt sein können. Kein Wunder bei Temperaturen, die innerhalb der Schauer auf deutlich unter 5°C sinken können. Die Nacht zu Samstag zeigt sich dann teils sternenklar und die Temperaturen sinken bis knapp unter den Gefrierpunkt ab. Es folgt ein recht freundliches Wochenende, kaum ein Schauer ist unterwegs. Tags mild, nachts kalt.

Trend für die nächste Woche

Erstmals seit Mitte Januar scheint mal wieder ein Hochdruckgebiet wichtig für das Sauerländer Wetter zu werden. In der kommenden Woche nimmt dieses weite Teile Mitteleuropas ein und Tiefdruckgebiete vom Atlantik haben kaum Chancen. So zeigt sich der Sauerländer Himmel oft mit einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken und es bleibt weitgehend trocken. Teilweise ist es sogar richtig sonnig.

Die Tagestemperaturen steigen teils in den frühlingshaften Bereich an, in den Nächten muss aber verbreitet mit leichtem Frost gerechnet werden.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.