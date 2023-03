Sozial- und Erziehungsdienst: Streiks auch im Hochsauerland

Meschede. Streik im Sozial- und Erziehungsdienst: Auch die Beschäftigten im Hochsauerlandkreis sind von Verdi aufgerufen worden.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft für den Internationalen Frauentag (8. März) die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu einem bundesweiten Branchenstreik- und Aktionstag auf. Dabei wird es in NRW zu flächendeckenden Warnstreiks kommen. Konkret aufgerufen werden auch die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst der Kommunen im Hochsauerlandkreis.

Faire Bezahlung von Frauen

„Der internationale Frauentag steht seit über 100 Jahren dafür, Gleichberechtigung und eine faire Bezahlung von Frauen durchzusetzen. Gerade in der Sozialen Arbeit, in der nach wie vor überwiegend Frauen arbeiten, zeigt sich bis heute, dass wir in der Auseinandersetzung um die faire Bezahlung von Frauen in dieser Gesellschaft noch nicht am Ende angekommen sind“, so Andrea Becker, Landesbezirksfachbereichsleiterin.

Die Soziale Arbeit sei mit 83 Prozent eine Branche, in der überwiegend Frauen arbeiteten, beispielsweise in Kindertageseinrichtungen, Jugendämtern und Beratungsstellen. Dabei seien die Arbeitsbedingungen häufig prekär. Ob in Teilzeit oder als befristet Beschäftigte, spürten Frauen die Folgen der aktuellen Krisen am deutlichsten. Zudem mangele es vielfach an finanzieller Anerkennung für die Arbeit in den sozialen Berufen.

Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent

„Das Angebot der Arbeitgeber ist ein Affront an die Beschäftigten in der Sozialen Arbeit, die regelmäßig trotz und wegen hoher Krankenstände, Fachkräftemangel oder personeller Unterbesetzung, an die Grenze ihrer persönlichen Belastung gehen“, so Becker weiter. In den Tarifverhandlungen für die mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen wurde der Forderung von Verdi nach 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, erneut eine klare Absage erteilt – trotz steigender Preise, hoher Inflation und großer Personallücken, gerade auch in der Sozialen Arbeit.

