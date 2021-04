Sparkasse Hochsauerland schließt Filialen und SB-Center

Ostwig/Nuttlar. Die Sparkasse Hochsauerland will Filialen und SB-Center schließen. Auch die Gemeinde Bestwig ist davon betroffen.

Die Sparkasse Hochsauerland hat die Schließung von Filialen und SB-Centern angekündigt. Auch zwei SB-Center in der Gemeinde Bestwig sind von der strategischen Entscheidung des Kreditinstitutes betroffen.

„Die SB-Center Ostwig und Nuttlar werden an einem zentralen Standort zusammengeführt, der sich verkehrsgünstig auf dem Parkplatz des jetzigen Rewe Marktes in Bestwig befinden wird“, so die Sparkasse in ihrer Pressemitteilung. Deutlich stärker betroffen von der Zukunftsausrichtung sind die Nachbarkommunen: Die bisher mit Mitarbeitern besetzten Filialen Alme und Züschen werden zum 30. September auf SB-Center umgestellt.

„Die Filiale Olsberg-Bahnhofstraße und die Filiale Olsberg-Hauptstraße werden zum 30. November zu einem Beratungs-Center am Standort Hauptstraße zusammengeführt“, so die Sparkasse. Die SB-Technik bleibe am Standort Olsberg-Bahnhofstraße aber bestehen. Die bisherigen SB-Center in Scharfenberg und Antfeld werden zum 30. September geschlossen. Das betrifft auch den Geldautomaten am Oversum in Winterberg.

Die Entscheidungen seien mit Augenmaß getroffen worden und berücksichtigten die Anforderungen der Kunden. Gleichzeitig werde in Technik investiert, die immer häufiger in Anspruch genommen würde, so Vorstandsvorsitzender Ingo Ritter.

Mit künftig sechs Beratungs-Centern, drei Filialen und elf zusätzlichen Geldautomatenstandorten trage die Sparkasse weiterhin zu einer umfassenden Versorgung von Finanzdienstleistungen bei, heißt es in der Pressemitteilung.