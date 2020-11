Sparkasse Hochsauerland warnt vor neuer Betrugsmasche

Bestwig. Die Sparkasse Hochsauerland warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Die Betrüger nutzen dabei unter anderem die Corona-Situation aus.

Die Sparkasse Hochsauerland warnt vor einer aktuellen, bundesweiten Betrugsmasche. Angeblich werden Sparkassen-Kunden von Kriminellen angerufen, die sich als Sparkassen-Mitarbeiter oder Mitarbeiter eines Sicherheits-Teams ausgeben.

Die Nummer im Display könne durch einen technischen Trick sogar den Eindruck erwecken, dass es sich um einen Anruf der Sparkasse handelt. „Als Anrufgründe werden häufig Änderungen im Bereich des Online-Bankings, ein Abgleich von Kundendaten in Zeiten der Corona Pandemie oder, besonders perfide, die Verhinderung eines festgestellten Betrugsversuches genannt“, teilt die Sparkasse mit.

Während des Telefonats werden die Kunden aufgefordert, ihre Online-Banking Zugangsdaten herauszugeben und eine oder mehrere Transaktionsnummern (TANs) zu nennen, die sie je nach TAN-Verfahren zugeschickt bekommen oder selbst erzeugen sollen. Eine weitere Variante sei, dass die Betrüger sich per Fernwartung auf den Rechnern ihrer Opfer einwählen wollen.

In anderen Fällen werden persönliche Daten oder Kartennummern erfragt, um diese für weitere betrügerische Handlungen zu verwenden. „Um Kunden-Nachfragen bei der Sparkasse zu vermeiden, bevorzugen die Betrüger Anrufzeiten außerhalb der Geschäftszeiten sowie abends oder am Wochenende“, so Hubertus Lahme, Electronic-Banking Fachberater der Sparkasse Hochsauerland.

Empfänger solcher Telefonanrufe sollten nicht auf die Forderungen eingehen und keinesfalls Daten weitergeben. „Mitarbeiter der Sparkasse Hochsauerland werden niemals nach Online-Banking-Zugangsdaten oder einer TAN-Nummer fragen“, so Lahme. Falls Online-Banking Zugangsdaten oder eine TAN bereits preisgegeben wurden, empfehle er umgehend eine Sperrung des Zugangs. Dazu steht bundesweit der zentrale Sperr-Notruf unter der Telefonnummer 116116 rund um die Uhr zur Verfügung. „Melden Sie sich in jedem Fall bei ihrer Sparkasse vor Ort, wenn Sie einen Anruf dieser Art erhalten haben“, betont Lahme.