Verkehr Sperrung auf der A46 - Bauarbeiten in Freienohl geplant

Freienohl. Abfahrten gesperrt und es wird einspurig: Auf der Autobahn 46 bei Meschede-Freienohl sind Bauarbeiten geplant. Das ist dabei wichtig.

Die Autobahn Westfalen saniert auf der A46 im Bereich der Anschlussstelle Freienohl die Fahrbahndecke. Dafür müssen die Aus- und Auffahrten in der Anschlussstelle am Dienstag, 8. August, von 9 Uhr bis ca. 15 Uhr in beiden Fahrtrichtungen (Hamm/Brilon) gesperrt werden.

>>> Lesen Sie auch: Nach Dauer-Regen: Hochsauerlandkreis räumt ein Verbot ab <<<

Auf der Autobahn ist in diesem Zeitraum in Fahrtrichtung Hamm nur eine Spur befahrbar. Die Umleitung für Verkehrsteilnehmer, die in Freienohl auf- oder abfahren möchten, erfolgt über die Anschlussstellen Wennemen und Arnsberg-Ost.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland