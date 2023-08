Sperrungen: Firmenlauf durch die Innenstadt von Meschede

Es ist wieder Firmenlauf in Meschede: Daher kommt es zu Sperrungen.

Meschede. Während des Firmenlaufs in Meschede kommt es zu Sperrungen von Straßen. Hier ist eine Übersicht über die betroffenen Bereiche.

Der 9. Sparkassen-Firmenlauf findet am Mittwoch, 30. August, ab 19 Uhr bis 21 Uhr in der Innenstadt statt. Start und Ziel ist am Schwimmbad. Gelaufen wird eine große Runde durch die Innenstadt von Meschede.

Start und Ziel am Schwimmbad

Die Laufstrecke führt vom Schwimmbad über die Le-Puy-Straße zum Ruhrplatz, durch die Bahn-Unterführung zur Warsteiner Straße, Hardtstraße, Karolinger Straße, Am Maiknapp, Hünenburgstraße wieder durch die Unterführung, weiter zur Kolpingstraße, Johannesbrücke, Fritz-Honsel-Straße, Ruhrstraße (Fußgängerzone), Kaiser-Otto-Platz, Steinstraße, Stiftsplatz, Arnsberger Straße, Emhildisstraße, Franz-Stahlmecke-Platz, Ottobrücke, Unterführung Coventrybrücke, über den Fußgängerweg hinter dem Arbeitsamt entlang, über den Parkplatz unter der Antoniusbrücke und die Le-Puy-Straße zurück zum Schwimmbad.

Die genannten Straßen/Plätze werden jeweils kurz vor Eintreffen des Läuferfeldes gesperrt.

