Spezialklinik: Vermisster Mann am Bahnhof Bestwig entdeckt

Am Bestwiger Bahnhof hat die Polizei am Montagabend einen vermissten Man aufgefunden.

Bestwig. Die Polizei hat am Montagabend einen vermissten Mann am Bestwiger Bahnhof aufgefunden. Er muss nun in eine Spezialklinik.

Die Mescheder Polizei gibt Entwarnung: Sie hat einen 34-jährige Mann gefunden, der seit Samstag, 18. Dezember, vermisst worden war. Zuletzt war er in Bestwig gesehen worden.

Wie die Pressestelle der Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, wurde der Mann am Montagabend gegen 22 Uhr am Bestwiger Bahnhof unverletzt gefunden. Er sei für weitere Untersuchungen in eine Spezialklinik gebracht worden, so die Polizei.

Die Beamten hatten öffentlich nach dem Mann gefahndet und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten, weil eine psychische Ausnahmesituation aufgrund der familiär-sozialen Verhältnisse nach dem bisherigen Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden konnte.

Der Aufenthaltsort des Mannes war seit Samstagnacht 1 Uhr unbekannt.

