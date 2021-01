Spielmannszug Meschede: Mit Mut durch die Corona-Krise

Meschede Mit dem Motto "Jetzt erst Recht" kämpft sich der Spielmannszug Meschede durch die Krise. Musizieren ist eine Herzensangelegenheit.

Besonders die Musikvereine leiden unter Corona und den daraus folgenden Einschränkungen. Nicht nur Veranstaltungen fallen aus, auch das Proben gestaltet sich oft schwierig. Welche Erfahrungen der Spielmannszug Meschede in den letzten Monaten gemacht hat, erzählen die Vorsitzende Claudia Beckmann und der Schriftführer Markus Buscher.



Was war die erste Veranstaltung, die Sie ausfallen lassen mussten? Konnten Sie diese in der Zwischenzeit nachholen?

Markus Buscher: Ich glaube das war das Osterfeuer, nicht originär eine Musikveranstaltung aber das richten wir immer aus. Logischerweise konnten wir das noch nicht wiederholen.

Wie konnten Sie – wenn überhaupt – die Proben in den letzten Monaten gestalten?

Claudia Beckmann: Im Frühjahr war es ja so, dass man über eine ziemlich lange Zeit nicht proben konnte. Als wir dann wieder hätten anfangen können, ist das in die Zeit gefallen, wo wir sowieso unsere Sommerpause haben. Das ist auch die Urlaubszeit und da haben wir dann nicht wieder angefangen zu proben. Mitte September ging es dann wieder los. Aber aufgrund der Quadratmeterzahl auch nicht bei uns im Vereinsheim, sondern im Vereinsheim der Schützengemeinschaft Meschede-Nord. Dort konnten wir den Abstand dann einhalten und somit auch proben. Jetzt mussten wir das aufgrund der neuesten Entwicklungen aber auch wieder stoppen.

Wäre es denn möglich, digital zu proben?

Claudia Beckmann: Nein, im Frühjahr haben wir das mit zehn oder elf Leuten dann mal aus Jux über Skype probiert, sodass man die Leute auch einfach mal wiedersieht. Aber da ist dann alles irgendwie zeitversetzt angekommen und proben war nicht wirklich möglich.

Was konnte trotz allem stattfinden?

Markus Buscher: Also tatsächlich stattfinden konnte eigentlich gar nichts. Als Musikverein sind wir ja darauf angewiesen, auftreten zu können. Genau das war eine lange Zeit nicht zulässig oder nicht möglich. Auch die Feste, die wir normalerweise begleiten sind alle offiziell ausgefallen. Dementsprechend hatten wir wirklich keine Auftritte.

Haben Sie finanzielle Einbußen? Welche Auswirkungen hat das?

Claudia Beckmann: Die gesamten Einnahmen, auch aus der Vermietung unseres Vereinsheims fallen natürlich weg. Das sind unsere beiden Hauptstandbeine.

Markus Buscher: Wir müssen jetzt deutlich überlegen, wie wir ins nächste Jahr kommen. Das ist schon ein Thema, was uns sehr beschäftigt.

Claudia Beckmann: Normalerweise haben wir auch vereinsinterne Geselligkeiten, die wir dann teilweise privat mit auffangen. Wir machen alle zwei Jahre Vereinsfahrten, als Dankeschön für die gespielte Saison. Das fällt natürlich auch komplett flach, da der Verein sich nicht beteiligen kann. Außerdem brauchen wir dringend neue Uniformen, das muss auch um ein paar Jahre zurückgestellt werden.

Wie haben Sie Kontakt zu den Mitgliedern gehalten?

Claudia Beckmann: In den Sommerferien, wenn keine Proben sind, treffen wir uns sowieso öfter am Vereinsheim, um zu grillen oder um sich einfach mal wieder zu unterhalten. Das konnte dieses Jahr in ganz kleinem Rahmen auch stattfinden. Ich glaube jeder Verein, ob das ein Musik-, Sport- oder Münzverein ist, wird momentan ein bisschen Angst haben, dass ihm die Mitglieder weglaufen. Weil sie vielleicht merken, dass ihnen die regelmäßigen Treffen doch nicht so sehr fehlen.

Was hat Ihnen trotz allem Mut und Kraft gegeben, sich für Ihren Verein einzusetzen?

Markus Buscher: Man ist ja im Verein, weil man die Geselligkeit und die Leute schätzt. Das sind ja in gewisser Weise auch Freunde. Es ist kein Job, das ist eine Herzensangelegenheit und deswegen bleibt man dabei.

Claudia Beckmann: Vor allem die, die schon viele Jahre dabei sind und die Gemeinschaft schätzten gelernt haben.

Markus Buscher: Wir haben tatsächlich die Aussage gehört, dass es manchen nicht wirklich gefehlt hat. Aber so haben wir auch die Einstellung: Jetzt erst recht, wir wollen, dass es weiter geht.

Der Spielmannszug Meschede wurde im Jahr 1956 gegründet und hat aktuell

etwa 35 aktive Mitglieder. Der Vorstand besteht aus: Claudia Beckmann (1. Vorsitzende), Patrick Wiese (2. Vorsitzender),Markus Buscher (Schriftführer), Tanja Lohmann (Kassiererin) und Christian Butz (Tambourmajor/Musikalischer Leiter)

