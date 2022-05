Spiritueller Sommer: Mahler-Symphonie und Klimaschutz

Schmallenberg. Der Spirituelle Sommers ist jetzt in Schmallenberg vorgestellt worden. Die Organisatoren freuen sich auf Themen zwischen „Himmel und Erde“.

Es ist wieder so weit. Der Spirituelle Sommer startet am Donnerstag, 2. Juni, zum elften Mal in Südwestfalen. Das diesjährige Motto lautet „Himmel und Erde“ und wurde von den Organisatoren gründlich durchdacht. Welche Veranstaltungen die Besucher unter den Begriffen erwarten dürfen und welche Höhepunkte es geben wird, stellten jetzt die Organisatoren Elisabeth Grube, evangelische Theologin, Babara Rickert, Historikerin und Kulturwissenschaftlerin, Michael Kloppenburg, Dekanat Hochsauerland-Mitte, Katja Lutter vom Schmallenberger Sauerland Tourismus und Leiterin Susanne Falk vor.

Offenes Konzept für alle Akteure

„Nach „Licht“ und „Wasser“, den beiden Themen der vergangenen Jahre, folgt sind „Himmel und Erde“ zwei Begriffe, die man auf verschiedenen Ebenen greifen und umsetzen kann. Wir haben damit ein sehr offenes Konzept für alle Akteurinnen und Akteure geschaffen“, freut sich Susanne Falk.

Besonders sei die bunte Mischung der Programmpunkte: „Da gibt es zum Beispiel zwei Tänzer, die beim „Wipfelspiel“ in Heiminghausen alle Gäste einladen mit ihnen auf einem Tanzpfad zu hüpfen. Daneben wird es zum Beispiel einen Vortag von Prof. Niko Paech zu der Frage „Wie kann Klimaschutz gelingen?“, geben.“ Diese Bandbreite der unterschiedlichen Veranstaltungsansätze ist Elisabeth Grube von der evangelischen Kirche auch besonders wichtig: „Himmel und Erde können als Begriffe unterschiedlich verstanden werden.“

Viele Höhepunkte geplant

Das Programm sei bunt und vielfältig genauso wie die Begriffe Himmel und Erde für jeden individuell greifbar sind. „Ich hoffe, dass wieder viele Menschen zu uns kommen und die tollen Veranstaltungen wahrnehmen“, freut sich auch Katja Lutter vom Schmallenberger Sauerland Tourismus.

Michael Kloppenburg. der das Dekanat Hochsauerland-Mitte im Lenkungsteam vertritt, geht es um relevante gesellschaftliche Themen: „Wir fragen danach, wie unser Verhältnis zu Himmel und Erde ist, das ja offensichtlich den Zusammenbruch der Ökosysteme befördert bzw. in Kauf nimmt. Welche Auswirkungen haben diese Haltungen auf unseren Umgang mit der Natur? Welchen Einfluss haben sie auf unser Zusammenleben?“

Auferstehungssymphonie von Gustav Mahler in Schmallenberg

Als Höhepunkte seien die Aufführungen der Auferstehungssymphonie von Gustav Mahler mit der Philharmonie Südwestfalen in Lüdenscheid, Schmallenberg und Soest zu erwähnen. Oder auch die Tipis, die in Schmallenberg zum Besuch einladen.

Die 250 Angebote werden an 60 verschiedenen Orten in Südwestfalen stattfinden und sind wieder in einem hochwertigen Programmheft zusammengestellt. „Diese Hefte sind sehr beliebt, die Menschen wollen am Küchentisch sitzen und Papier in der Hand halten. Ein weiterer Vorteil sind unsere Übersichtsseiten am Ende des Hefts. Dort kann jeder direkt sehen, wo welches Angebot stattfindet“, sagt Susanne Falk.

Das Programm das maßgeblich vom Regionalen Kulturprogramm des Landes NRW sowie von Unternehmen und Stiftungen gefördert wird, richtig sich an Einheimische und Urlaubsgäste gleichermaßen: „Alle sind eingeladen“, so Falk.

>>>HINTERGRUND

Die Programmhefte sind in Banken, Kirchen, Bürgerinformationen erhältlich. Sie können aber auch postalisch angefordert werden und sind im Internet auf der Seite des Spirituellen Sommers einsehbar.

Die Eröffnung des Spirituellen Sommers 2022 findet am Donnerstag, 2. Juni, ab 18 Uhr auf dem Dorfplatz in Wormbach statt.

