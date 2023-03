Sprengung von Geldautomaten: Volksbank Sauerland reagiert

Meschede. Die Volksbank Sauerland reagiert auf die Sprengung von Geldautomaten. Für die Kunden kann es unter Umständen unbequemer werden.

Die Volksbank Sauerland wird die nächsten Vorkehrungen zur Sicherung der Geldautomaten im gesamten Geschäftsgebiet vorantreiben. Wie in der gemeinsamen Presseerklärung der Volksbanken und Sparkassen im Hochsauerlandkreis Mitte November des letzten Jahres bereits angekündigt, wird die Genossenschaftsbank in der Region Hochsauerlandkreis und Kreis Olpe nun erste Schritte einleiten.

Leib und Leben

„Unverändert bleibt die Aussage, dass als erste und wichtigste Entscheidungsgrundlage die Sicherheit und Unversehrtheit von Leib und Leben steht“ so die fünf Vorstandsmitglieder der Volksbank Sauerland. Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat wurde anhand einer Entscheidungsvorlage jeder einzelne Standort beleuchtet.

In Filialen und reinen SB-Standorten, in denen über den Geräten Wohnfläche vorhanden sind, wird in die zusätzliche Sicherheit investiert. Zudem wird nach gemeinsamen Möglichkeiten mit den bisherigen Kooperationspartnern geschaut oder ein Ersatzstandort gesucht.

Längere Wege

„Wir nehmen unsere Verantwortung und unseren Auftrag als Bargeldversorger der Region sehr ernst. Selbstverständlich können wir die Sorgen unserer Mitglieder und Kunden verstehen, wenn ein seit Jahren angebotener Geldautomat nicht mehr an gewohnter Stelle steht oder die Wege etwas länger werden“, so Marktvorstand Bernd Griese, der aber versichert, dass neben den bereits genannten Optionen auch etwa Gespräche mit Inhabern von Einkaufsmärkten in der Region als potenzielle Auszahlstellen laufend geführt werden.

Einig sind sich die Vorstände, dass das bargeldlose Bezahlen weiterhin auf dem Vormarsch ist und die Möglichkeiten des bargeldlosen Bezahlens immer stärker genutzt werden. „Das ist uns bewusst, trotzdem werden wir weiterhin für Bargeld in der Region sorgen“ sagt Bernd Griese.

