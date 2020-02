Spur aus Meschede führt zu Drogen im Wert von 1,5 Millionen

In Handschellen zum Haftrichter: Vier Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei in Meschede mit.

Meschede/Sundern. Es ist einer der größten Schläge gegen die Drogen-Szene: Die Polizei im HSK hat Betäubungsmittel im Wert von 1,5 Millionen Euro sichergestellt.

Es begann mit einer Kontrolle in Meschede - daraus wurde ein großer Fang für die Polizei im Hochsauerlandkreis. Insgesamt vier Tatverdächtige sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Über Monate ermittelt

Die Ermittlungen hatten sich über mehrere Monate gezogen. Gegen 1.15 Uhr am Samstagmorgen kontrollierten Beamte an der Aral-Tankstelle an der Briloner Straße in Meschede das Fahrzeug eines 28-jährigen Mannes aus Sundern. Dabei ging es turbulent zu. Als die Beamten auf eine Flasche aufmerksam wurden, in welcher offensichtlich Betäubungsmittel in flüssiger Form transportiert wurde, versuchte der 28-Jährige das Gefäß auszukippen. Die Beamten konnten die Flasche jedoch sicherstellen und den Mann sowie einen 30-jährigen Arnsberger festnehmen.

Im Anschluss wurden die Wohnungen der Männer durchsucht. Hier konnten in der Wohnung des 28-Jährigen weitere Betäubungsmittel sichergestellt werden. Die Wohnung des 30-Jähriger war „sauber“. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Marihuana, Haschisch, Amphetamin, Kokain

Am Samstagmorgen folgten weitere Durchsuchungen in Sundern. Durch zivile und uniformierte Beamte wurden fünf Wohnungen parallel durchsucht. Hier fanden die Ermittler mehrere Kilogramm verkaufsfertige Drogen, unter anderem Marihuana, Haschisch, Amphetamin und Kokain. Vier Männer (35 Jahre, 27 Jahre, 31 Jahre und 30 Jahre; alle aus Sundern) wurden vorläufig festgenommen. Die Vernehmungen der Tatverdächtigen führten noch am Samstag zu drei weiteren Durchsuchungen in Sundern.

Hier wurden ebenfalls mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt. Ein weiterer Hinweis aus den Vernehmungen führte die Beamten am Sonntag noch zu einer letzten Wohnung in Sundern. Hier konnten 250 Liter Chemikalien sichergestellt werden, die auch für die Herstellung Amphetamin benötigt werden. Der 33-jährige Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam nach Meschede gebracht.

Haftrichter vorgeführt

Die sechs Tatverdächtigen wurden am Sonntag und Montag dem Haftrichter vorgeführt, der gegen alle Haftbefehle erließ. Die 33- und 31-jährigen Sunderner kamen gegen Auflagen wieder auf freien Fuß. Alle anderen mussten die angeordnete Untersuchungshaft antreten. Insgesamt beschlagnahmte die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis fast 20 Kilogramm verkaufsfertige Drogen mit einem Wert von fast 200.000 Euro.

Mit 250 Liter Rohstoff wäre die Herstellung von über 450 Kilogramm Amphetamin möglich, was bei Fertigstellung einen Verkaufswert von fast 1,5 Millionen Euro ausgemacht hätte. Es ist einer der größten Schläge gegen die Drogen-Szene im Hochsauerlandkreis.