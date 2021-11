SSV Meschede appelliert an Mitglieder: Einsatz ist gefragt

Meschede. In seiner ersten Mitgliederversammlung seit Beginn der Corona-Pandemie hatte Vorsitzender Martin Kettler gute und nicht so gute Nachrichten.

Nach fast eineinhalb Jahren hatte der SSV Meschede wieder zur Mitgliederversammlung geladen. In einer gut zweistündigen Sitzung standen gleich zu Beginn die Vereinsjubilare im Mittelpunkt. Coronabedingt wurden aus zwei Jahren 32mal 25-, 8mal 40-, 8mal 50- und 5mal für 60jährige Jubiläen geehrt. Insgesamt wurden sagenhafte 1820 Jahre Vereinszugehörigkeit mit Urkunden bedacht.

Der wiedergewählte Vorsitzende des SSV-Meschede Martin Kettler. Foto: Verein / WP

Eltern-Kind-Turnen sucht neuen Leiter oder Leiterin

Im Bericht des geschäftsführenden Vorstands ging der Vereinsvorsitzende Martin Kettler insbesondere auf die Einschränkungen durch die Coronapandemie ein. Über Monate stand der gesamte Sportbetrieb still. Zwei Sportgruppen stellten in der Folge ihren Betrieb komplett ein. „Das ist besonders für das Eltern-Kind-Turnen schade, stellt es doch für viele Kinder den Einstieg in den Sport dar“, bedauerte Kettler. „Es wird also dringend eine Person gesucht, die sich dieser dankbaren Aufgabe widmen möchte.“

Sportbetrieb leidet unter Corona

Der übrige Sportbetrieb sei inzwischen - wenn auch zum Teil mit Startschwierigkeiten - wieder angelaufen. Die Mitgliederzahl schwanke natürlich auch. „Ende 2020 waren immer noch beachtlich 1650 Mitglieder zu verzeichnen.“ Der Vorsitzende wies auf den Umstand hin, dass ausgerechnet die Tugend der Transparenz und der möglichst umfassenden Information der Mitglieder dazu geführt habe, dass sogenannte „Karteileichen“ ihren Austritt erklärten. Neben den Sportgruppen im Dauerbetrieb schränkte Corona auch einige Projekte ein. So konnten nur sporadisch einzelne Sportabzeichen abgenommen werden. Auch für den alljährlichen Wettbewerb „Sportbild des Jahres“ lagen keine Bewerbungen vor.

Renovierungen und organisatorische Verbesserungen

Die Abteilungen nutzten die sportlose Zeit für organisatorische Verbesserungen, Renovierungen und andere nützliche Aktivitäten. Die Schwimmer mussten sich zwangsweise um Ausweichquartiere bemühen, da das Mescheder Schwimmbad umfassend renoviert und umgebaut wird und wohl erst im Frühjahr 2022 teilweise wieder zur Verfügung steht. Die Fußballer nutzten die Zeit, um mithilfe des Landesprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ die Flutlichtanlage auf LED umzustellen und die Sanitäranlagen komplett zu renovieren und rollstuhlgerecht auszubauen. Darüber hinaus wurde der Ausbau des Kleinspielfeldes bereits in Angriff genommen.

Hallenzeiten sind in Meschede weiterhin knapp

Die in den Sporthallen verfügbaren Zeiten sind nach wie vor knapp, unter anderem, weil die OGS einen Teil der Nachmittagszeit für sich reserviert haben. Kettler konnte aber auch auf das laufende Sportentwicklungskonzept der Stadt verweisen, in dem die Gutachter u.a. eine „zentrale Erfassung und Vergabe von anderen Räumen für sportliche Nutzungen“, eine „einheitliche Hallenbelegung der verschiedenen Träger“, eine „Belegung der städtischen Sporthallen in den Ferien“ und eine Erhöhung der Transparenz der Hallenbelegung“ empfehlen.

Weitere Infos betrafen die vielen Außenkontakte und Kooperationen, über die der SSV inzwischen verfügt.

Appell an die Eltern, sich zu engagieren

Aus den elf Abteilungen wurde von vielen positiven Entwicklungen berichtet, aber auch von Schwierigkeiten, ausreichend Übungsleiter und- leiterinnen zu finden, die die breite Palette an sportlichen Aktivitäten im Verein erst möglich machen. Der Vorsitzende appellierte vor allem an die Eltern, sich intensiver im Verein zu engagieren. „Sie müssten mehr tun, als ihre Kids zum Training abzugeben und anschließend wieder abzuholen. Auch die Jugendlichen sollen in Zukunft frühzeitig in die Verantwortung eingebunden werden.“

Innovativ zeigte sich die Versammlung, indem sie Änderungen und Ergänzungen in der Satzung zustimmte, die insbesondere die zukünftigen Möglichkeiten für digitale Versammlungen betrafen.

Erfreuliche Kassenlage

Der Bericht über die Kassenlage enthielt einen erfreulichen Aspekt der Pandemie. Wegen der vielen Ausfälle im Sport- und Wettkampfbetrieb fielen weniger Kosten an, so dass der Verein insgesamt einen Überschuss erwirtschaften konnte. Da die Kassenprüfer eine sehr ordentliche Buchhaltung attestierten, wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Auch die Verabschiedung eines Wirtschaftsplanes für 2022 erfolgte ohne Gegenstimme.

Alle Vorstandsmitglieder waren wegen des coronabedingten Ausfalls der letzten Mitgliederversammlung nur noch kommissarisch im Amt und mussten neu gewählt werden. Andrea Krick, neben der Mitarbeit im Vorstand des Hauptvereins auch als Abteilungsleiterin der Abteilung Badminton tätig, stellte ihr Amt zur Verfügung. Leider fand sich niemand, der bereit war, diesen Vorstandsposten zu übernehmen, so dass der Vorstand zunächst aus den anderen vier wiedergewählten Mitgliedern bestehen wird: Martin Kettler (Vorsitzender), Waltraud Kotthoff, Silke Pöttgen, Mauro Viegas. Zu Kassenprüfern wurden Dominik Lange-Kotthoff und Volker Krick gewählt. Martin Kettler ergänzte, dass Andrea Franzes, die nicht nur für die Mitgliederverwaltung verantwortlich zeichnet, als nicht stimmberechtigter Teil des Vorstands nicht mehr wegzudenken ist.

Breite Palette an Sportmöglichkeiten

In seinem Fazit machte der Vorsitzende noch einmal deutlich, dass der SSV unter anderem durch die Konsolidierung der Strukturen eine breite Palette an Sportmöglichkeiten bietet. Die Akquise von „Mittätern“ war aber bisher nur mäßig erfolgreich. „Die sich positiv entwickelnde Finanzen erweitern ein wenig die Spielräume, können natürlich trotzdem nicht die notwendige Men- und Womenpower ersetzen“, sagte er. Gleichwohl, so Kettler, nutzten alle Abteilungen die neuen Möglichkeiten im Rahmen der Pandemie „und starten mit viel Enthusiasmus ins Jahr 2022“.

