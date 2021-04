St. Georg Meschede: Beleuchtete Kreuze statt Osterfeuer

Meschede. Wieder musste die St.-Georgs-Schützenbruderschaft auf das traditionelle Osterfeuer verzichten. Dafür haben Kreuze Meschede an Ostern erleuchtet.

Bereits im zweiten Jahr hat die St.-Georgs-Schützenbruderschaft auf das traditionelle Osterfeuer verzichten müssen. Die Corona-Pandemie hat die drei Züge der Bruderschaft daher wieder erfinderisch werden lassen.

Drei illuminierte Kreuze

An drei Standorten wurden am Ostersonntag große Kreuze illuminiert. Das Osterkreuz vom Zug Ost hat den Osterfeuerplatz am Rehweg erleuchtet, der Zug West hat ein Osterkreuz am Langeloh platziert und der Zug Nord nähe Hasenfeld, Bauplatz Honsel-Villa. Außerdem konnten in einem Drive-In an der Schützenhalle Osterlichter gegen eine Spende abgeholt werden.