Stadt Schmallenberg sucht dringend Wohnraum für Geflüchtete

In Schmallenberg leben aktuell knapp 600 Menschen, die aus ihrer Heimat geflohen sind. Aktuell entsteht im Stadtteil Fleckenberg eine Wohnanlage in Holzmodulbauweise mit 40 Plätzen. Eine ähnliche Anlage ist in Grafschaft in Planung.

Schmallenberg. Die Stadt Schmallenberg sucht dringend privaten Wohnraum für Geflüchtete. Das Sozialamt begleitet die Mietparteien bis zum Vertragsabschluss.

Die Stadt Schmallenberg sucht weiter nach privaten Wohnungen für Geflüchtete. Der Rat der Stadt hatte zwar den Bau weiterer städtischer Unterkünfte beschlossen. Aber schon jetzt ist abzusehen, dass auch diese Maßnahmen nicht ausreichen werden und dringend weiterer Wohnraum benötigt wird. Deswegen appelliert sie an alle Bürgerinnen und Bürger, sich im Rathaus zu melden, wenn sie Wohnungen zur Verfügung stellen können. „Immer dann, wenn es gelingt, dass Geflüchtete privaten Wohnraum anmieten, ist das ein Stück wertvolle Integration“, sagt Carmen Oberstadt vom Sozialamt.

600 Flüchtlinge in der Stadt Schmallenberg

Insgesamt leben aktuell über 600 Flüchtlinge aus unterschiedlichen Nationen im Schmallenberger Stadtgebiet, knapp die Hälfte ist in städtischen Unterkünften untergebracht. Nach einem festgelegten Verteilschlüssel kommen durchschnittlich 30 bis 40 weitere Geflüchtete pro Monat dazu. „Wir müssen die Unterbringung von Flüchtlingen langfristig sicherstellen“, sagt der Beigeordnete Andreas Plett. Aktuell entsteht im Stadtteil Fleckenberg eine Wohnanlage in Holzmodulbauweise mit 40 Plätzen. Eine ähnliche Anlage ist in Grafschaft in Planung.

Wohncontaineranlage wird erweitert

Am Standort Breite Wiese in Schmallenberg soll die bestehende Wohncontaineranlage um 46 Plätze erweitert werden. Nach Fertigstellung des neuen Kindergartens in Westfeld wird das alte Kindergartengebäude zu Wohneinheiten für insgesamt 25 Personen umgebaut. Zudem wird die Valentin-Turnhalle seit etwa einem Jahr als Notunterkunft mit 40 Plätzen vorgehalten. „Aktuell planen wir, vorübergehend Geflüchtete in der Turnhalle unterzubringen, bis die erweiterten Kapazitäten in den Unterkünften zur Verfügung stehen. Falls uns sehr viele Geflüchtete auf einmal zugewiesen werden, können wir auch eine dauerhafte Belegung oder gar die in Inanspruchnahme einer zweiten Turnhalle nicht ausschließen“, berichtet Andreas Plett.

Kontakt zum Sozialamt suchen

Wer privaten Wohnraum anbieten möchte oder eine Beratung wünscht, kann sich mit Carmen Oberstadt oder Rudolf Schramm vom Sozialamt in Verbindung setzen. Das Team des Sozialamtes der Stadt Schmallenberg wird den Ablauf von der unverbindlichen Wohnungsbesichtigung bis hin zum Abschluss eines Mietvertrags begleiten. „Ein Mietverhältnis kommt nur dann zustande, wenn es für alle Beteiligten eine gute Lösung ist“, erklärt Carmen Oberstadt.

